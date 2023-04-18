Вывод Францией и Германией спецназа из ряда стран Сахеля, убийство вагнеровцами в ЦАР китайцев, путч в Судане и многое другое – всё это результаты нашествия россиян в Африку. Понять, почему Франция так спокойно смотрит на расползание россиян по Африке, можно, заглянув в историю континента.

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Вопреки мифу ХХ в. о том, что все всегда хотели захватить Африку в реальности она 500 лет никому не была нужна. Того потока переселенцев в неё, какой был в Америку, никогда не наблюдалось, притом, что её не надо было открывать. Первые попытки проникнуть в глубь Африки делал Арабский Халифат и выделившихся из него государств Средиземноморья, но массовой колонизации не получилось. Результатом их стало лишь продвижение ислама в ареале Сахары и появление государств-факторий на побережье Индийского океана. Самым известным среди них был султанат Занзибар. Так как аборигены сами доставляли в фактории слоновую кость, золото и рабов, то арабы в глубь континента не стремились. К тому же они не имели для этого военных ресурсов. Так же вели себя и португальцы. По оценкам всего 15 тыс. португальцев в XVI в. контролировали огромную полосу вдоль побережья от Гвинеи в Африке до Шри Ланки, Молуккских островов и Тайваня.

Китайская империя Мин в 1405-1433 г. организовала серию морских экспедиций с целью захвата и колонизации земель на Филиппинах, в Индонезии, Индии и Африке. Китайцы на 50 лет раньше португальцев достигли Африканского рога. Но в итоге эти проекты были закрыты как нецелесообразные. Сейчас в Пекине хотят вернутся к тому, от чего отказались 600 лет назад.

Европейские государства до 1870-ых тоже не проявляли интереса к Африке. Португальцы, французы, британцы, испанцы, датчане и шведы жили в крохотных фортах и факториях, медленно появлявшихся на её западном побережье в XVI-XVIII вв. Колонизация юга Африки была частной инициативой голландской Ост-Индской компании, а не государственной политикой. Великобритания в 1806 г. захватила эти голландские поселения из-за войны с Наполеоном и его союзницей Батавской республикой, а не потому, что они были ей нужны. До 1880-ых Лондон не проявлял к ним серьёзного интереса.

Вторжение французов с 1830 г. в Алжир было ответной мерой на постоянные набеги его пиратов на Европу. В 1627 г. алжирские пираты добрались даже до Исландии в охоте за рабами. С 1609 по 1616 г. они захвати 466 английских кораблей. Разгулу пиратов Алжира тогда содействовали ослабление контроля за ним Османской империи и Тридцатилетняя война в Европе.

Новый всплеск пиратства был на фоне наполеоновских войн, из-за чего даже США были вынуждены дважды – в 1801-1805 и 1815 г. направить флот к Алжиру для разгрома их баз. После победы над Наполеоном флоты Великобритании, Нидерландов и Франции несколько раз подходили к Алжиру и требовали отпустить рабов и прекратить пиратство. Его правители сначала отказывались это сделать, но после артобстрелов соглашались. Затем брались за старое, так как по традиции имели право забирать у пиратов восьмую часть захваченных ими рабов и покупать других со скидкой. В 1830 г. во Франции в результате революции к власти пришёл король Луи-Филипп Эгалите, решивший, что эту проблему пора закрыть навсегда. Войска Франции заняли всё побережье Алжира, но в Сахару не углублялись. Алжир стал настолько безопасным, что в 1882 г. туда приехал Карл Маркс, чтобы привести в порядок нервы после смерти жены и сбрил там свою знаменитую бороду.

До 1880-ых Африка по-прежнему не вызывала интереса у европейцев. С 1815 г. британцы бдительно следили, чтобы оттуда не вывозили рабов. По их настоянию Османская империи в 1855 г. тоже запретила рабство в обмен на участие Великобритании и Франции в Крымской войне. Работорговлей внутри континента продолжили заниматься только арабы и суахили, но в 1890-е Великобритания, Франция, Германия и Бельгия стали делить между собой Африку и закрывать этот бизнес. Именно делить, а не завоёвывать.

С серьёзным вооружённым сопротивлением столкнулись только британцы. Сначала на юге Африке со стороны зулусов и республик буров, а затем в 1898 г. при повторном завоевании совместно с египтянами махдистского Судана. Обычно африканские племена, вождества и государства признавали над собой протекторат европейских держав в обмен на деньги, бусы и другие полезные вещи. Это осуществлялось либо путём продажи земли европейцам, либо в обмен на признание их власти без продажи земли.

Афроамериканцы из США так в 1822 г. купили 13 тыс. кв. км земли всего за 50 долларов в виде разных вещей, и основали республику Либерию. Бельгийский король Леопольд II купил в 1885 г. тоже немного земли в устье реки Конго, где основал Свободное государство Конго. К 1908 г. это государство занимало 2,3 млн кв. км и было в 76 раз больше Бельгии. Землю он покупал у местных вождей в обмен на несколько метров ткани. Король был в перманентном конфликте с бельгийским парламенте, где социалисты и либералы ругали его за жестокую эксплуатацию и зверства, которым подвергала конголезцев созданные им администрация и полиция из самих же конголезцев. За это короля также ругали в Великобритании и США, в том числе Артур Конан Дойл и Марк Твен. В итоге за год до смерти Леопольд II продал государство Конго государству Бельгия. Но король, действуя де-юре как частное лицо, не смог организовать такое массовое переселение в Конго, которое в те же годы организовал английский бизнесмен и общественный деятель Сесил Родс в своё неформальное государство Родезию, ныне Замбия и Зимбабве. Родсу помог его имидж человека, который сам себя сделал, возникший у него после создания компании "Де Бирс", добывавшей алмазы на юге Африки. Франция смогла наладить лишь массовое переселение в Алжир, с 1881 г. в Тунис, и отчасти в Сенегал, где основала колонию ещё в 1638 г.

В 1884-1885 г. по инициативе Леопольда II и португальцев в Берлине прошла конференция правительств Европы, Турции и России по разделу Африки. В итоге к 1905 г. в ней осталось три независимых государства – Либерия, Эфиопия и Марокко. В 1910 г. статус доминиона получил Южно-Африканский Союз. Африку поделили между собой семь государств Европы, из числа которых после первой мировой войны выбыла Германия, а после второй – Италия. К 1945 г. Африка была собственностью Франции и Великобритании. Владения Испании были крайне малы, а Португалии принадлежали Ангола, Мозамбик и Гвинея-Бисау.

По факту африканцы за 25 лет с 1880 до 1905 г. в большинстве случаев сами обменяли независимость на инвестиции, на новые предметы потребления и на новые технологии, в том числе такие, как охотничье ружьё. На европейцев, особенно южнее Сахары, смотрели если не как на богов, то как на сверхлюдей, которые принесли чудесные вещи и знания, но требуют взамен повиновения и принятия их законов и религии. Условия сделки в целом устраивали африканцев, особенно тем, что она неконкретно растягивалась во времени, и тем, что они считали себя вправе расторгнуть её, когда захотят. К тому же понятийный аппарат у них и белых сильно различался. Вожди племён, продавая Леопольду II всю свою землю за пару метров ткани, вероятно, считали, что крупно развели его. Ткань у них в руках, а права на землю – это нематериальная абстракция. Вожди уходить с проданной земли не собирались, тем более, что Леопольд этого и не требовал. Вожди с удовольствием заключали бы с ним или с другим европейцем такую сделку каждую неделю, но к их сожалению, следующая экспедиция или торговец появлялись в лучшем случае через год и уже не предлагали продать им землю.

У европейцев интерес к Африке возник с 1870-ых и рос по возрастающей под влиянием трёх взаимосвязанных факторов – индустриализации, демографии и идеи о прогрессорской миссии белого человека. Плантации каучука, необходимого для производства резины, быстро обогатили не только короля Леопольда. Кофе, какао, джут и табак тоже стали выращивать в промышленных масштабах. Минеральных ресурсов добывали мало и только на юге, так как их разведка и создание транспортной инфраструктуры требовали много времени, крупных инвестиций и многих специалистов.

На всё это между первой и второй мировой войной свободных денег не было у Франции, Великобритании и Бельгии. У Португалии их не было никогда, а в Испании шла гражданская война. Фашистская Италия не знала о пользе природного газа и наличии его и нефти в Ливии, поэтому захватила Эфиопию, из-за чего попала под международные санкции и перестраивала свою экономику. У Великобритании и Франции была проблема как наладить управление в бывших колониях Германии. Поддержка администрирования в их собственных колониях и его развитие тоже требовали денег, но налоговые поступления из них были малы. Поэтому Лондон начал переводить колонии на самофинансирование. В 1922 г. Лондон предоставил независимость Египту, а в 1920 г. повесил через Лигу Наций на Южно-Африканский Союз управление экс-немецкой Намибией. В 1922 г. Лондон пытался втолкнуть в Союз и Южную Родезию, но её население на референдуме отказалось вступить в него. Однако Лондон нашёл выход и объявил Южную Родезию просто самоуправляющейся колонией.

После первой мировой войны в Великобритании, Франции и Бельгии наметился спад интереса к Африке, который после второй мировой начал перерастать в желание избавиться от колоний в ней. Лишь Португалия держалась за них по инерции и финансовым мотивам, особенно после открытия нефти в Анголе. Европе, разорённой войной, было не до Африки, экономическая ценность которой выглядела все более относительной. В итоге в Бельгии, Франции и Великобритании пришли к выводу, что нужные товары можно покупать в Африки и без затрат на управление ею и на подавление национально-освободительных движений. Пусть африканцы сами решают, чем покрывать улицы в своих городах – брусчаткой или асфальтом, или ничем.

В массовом сознании политменеджмента и населения после 1945 г. начало доминировать мнение, что от колоний в Африке надо избавляться и чем быстрей, тем лучше. Аргументы в пользу этого приводились самые разные, но исход был предопределён. Де-факто он начался вскоре после войны и проходил в рамках ООН.

В ходе войны войска антигитлеровской коалиции заняли колонии – Итальянское Сомали, Эфиопию и Ливию. Независимость Эфиопии британцы вернули ещё в 1941 г., когда выбили из неё итальянцев. О независимости Ливии и Итальянского Сомали было объявлено в 1949 г., но существовала проблема определения их территорий. Доминировало мнение: государства в Африке надо создавать по принципу, чем крупнее, тем лучше. Европейцы исходили из опыта своей средневековой истории и не желали африканцам его повторения. Но забыли о другом принципе: прежде, чем объединиться, надо размежеваться.

Поэтому после размышлений британцы и французы объединили в 1951 г. Киренаику и Триполитанию в одно государство – Ливию. В 1960 г. британцы и итальянцы соединили свои владения в одно Сомали, которое с 1990-х стало распадаться де-факто на те государства, которые там существовали до прихода европейцев. В 1956 г. французы избавились от Туниса, где через год произошла революция и он из конституционной монархии стал республикой. В 1956 г. Египет и Великобритания окончательно признали независимость Судана, от которого с 2003 г. стал отделяться бывший султанат Дайфур.

Из Бельгийского Конго, которое в 1960 г. стало независимой Республикой Конго на первых же выборах отделилась её южная часть Катанга, ссылаясь на то, что она когда-то была отдельным государством. По мандату ООН для возврата Катанги 21 государство направило против неё войска. Возглавил операцию премьер-министр Патрис Лумумбе, из которого в СССР сделали фетиш и позитивного героя, а из главы катангцев Жана-Моиза Чобме – антигероя и агента империализма. Государство Катанга просуществовало три года. Его сторонники ещё 15 лет вели партизанскую войну из португальской Анголы с Конго, которое в 1971 г. переименовалось в Заир, а в 1997 г. в Демократическую республику Конго, чтобы отличаться от просто Республики Конго, созданной в 1960 г. французами.

В 1960 г. Франция одним махом избавилась от всех своих колоний в Африке, объявив о создании вместо них полутора десятка государств. В 1961 г. провела в них первые выборы и де-факто передала власть созданным в результате них правительствам. Великобритания эту процедуру провела более индивидуально. Большинство стран как стало колониями почти без стрельбы, так и перестало быть ими почти без стрельбы. Большинство было колониями около 70 лет, столько, сколько просуществовал СССР.

Европейцы таки выполнили миссию прогрессоров и создали парламентские государства в Африке по своему образу и подобию. Отменили племена и вождества и попытались создать нации, но это получалось не очень успешно. Из позитива – Африке пока удавалось избежать таких войн за территории между новыми государствами, которые в Латинской Америке шли сто лет и завершились с Чакской войной 1932-1935 гг. между Боливией и Парагваем. Начали её из-за того, что в пограничной области Чак нашли нефть. После войны выяснилось: геологи с нефтью погорячились. Но и без нефти во время войны 1864-1870 г. аргентинцы, бразильцы и уругвайцы убили 70% жителей Парагвая. Из негатива – формирование наций в Африке не завершилось до сих пор, даже в древней Эфиопии. Из-за этого высока вероятность распада многих государств. Идеи пересмотреть границы тоже временами у кого-то возникают.

Расчёт европейцев, что африканцы будут сменять правительства посредством выборов, а не копий, чем удастся избежать диктата одних племён над другими, был завышен. Вожди племён хотели оставаться вождями независимо от результатов выборов. Из посольств СССР также явились эмиссары, утверждавшие, если принять коммунистическую веру, то можно вечно оставаться вождём народа и правящей партией. Эмиссары обещали за обращение в коммунизм ещё безвозвратные кредиты, инвестиции, высокие технологии и оружие, не хуже, чем у экс-колонизаторов. В пакете всё это называли братской помощью. Клялись бородой Маркса, лежащей в Алжире, что их вера самая лучшая и справедливая. Вождям нравились такие слова новых белых людей.

Но европейцы призывали африканцев не сворачивать с пути парламентской демократии. В 1969 г. в Танзании появились ещё послы Китая и пообещали построить не только железную дорогу, но и коммунизм. Танзанийцев особенно радовало то, что китайцы построят всё без их участия. Китайцы дорогу построили, долго сами водили по ней поезда, пока не поняли, что с танзанийцами коммунизм не построишь и вернулись достраивать его в Китай. Африканцы следовали обычаям предков и продолжали вести дела с европейцами, русскими и китайцами так, как вели их с королём Леопольдом, но уже с гораздо большей выгодой для себя.

В результате Африка разделилась на страны социалистической, капиталистической, смешанной и переменной ориентации. После роспуска СССР африканцы поняли, что были правы, когда подозревали, что коммунизм – это абстракция, а Асуанская плотина и автомат Калашников – это реальность, обеспечивающая авторитет вождя. После краха коммунизма ориентация стран Африки стала неопределённой с уклоном в какой-нибудь авторитаризм. Это не нравилось международной демократии, и она через ООН и неправительственные организации продолжала объяснять африканцам, что они глубоко заблуждаются.

Однако с 1990-ых интерес к Африке стал падать у всех, кроме чиновников ООН, которые к ней привыкли. После того, как Европа и Америка, требуя отмены режима апартеида в ЮАР, довели санкциями её до экономического коллапса и состояния войны всех против всех, но своего в 1994 г. добились, интерес к континенту остался только у этнографов и статистиков.

С конца 2000-ых интерес к Африке снова оживился из-за геологов и торговцев бытовыми товарами. Геологи открыли нефть и газ в Судане и Южном Судане, в Эфиопии, а также руды и редкоземельные металлы, в том числе в ЦАР, и в других странах Сахеля. То есть, в бывших колониях Франции. Португальцы открыли, что Африка – это бездонный рынок для старых автомобилей из ЕС. В результате Португалия заняла второе место после США по числу автомобилей на душу населения. Немцы обнаружили, что их бытовая техника популярна и стали выпускать специально для африканцев даже бытовой газ в полиэтиленовых пакетах.

Но европейцы не для того избавились от колоний, чтобы опять взвалить на себя бремя белого человека. Поэтому африканцам предоставили право самим экспериментировать с автократиями и демократиями, но поставили три условия – не уничтожать производства, не громить тотально магазины европейских компаний и не убивать геологов и других людей из мира науки. Поскольку даже самые жёсткие автократии никогда не контролировали свои территории, то Франция содержала в странах Сахеля спецназ, чтобы партизаны, воюющие за правое или не совсем правое дело, тоже соблюдали эти правила. Франция настаивала – даже смена одного авторитарного режима другим авторитарным режимом должна происходить с минимумом разрушений. Появление филиалов ИГИЛ в Сахеле привело лишь к усилению французских подразделений и приходу в Мали немецких. В прибытие немцев французы видели позитив, так как у Германии в Сахеле колоний не было.

Ситуация стала меняться с 2019 г., когда в странах Сахеля начали появляться охранные фирмы из РФ. Вагнеровцы в ЦАР появились ещё в 2018 г. и занялись охраной добычи золота, за что её правительство сразу отдало им две шахты. Затем русские расползлись по другим странам Сахеля и в 2022 г. немцы заявили, что выводят свои охранные подразделения из Мали. Французы тоже вывели их из Мали, ЦАР, Нигера и Чада. Французов и немцев сначала не беспокоило появление охранных российских фирм в Сахеле, несмотря на то, что у РФ там не было собственности. Но когда россияне стали устраивать в странах Сахеля один за другим дворцовые перевороты под антифранцузскими лозунгами и брать под охрану их президентов, то французы и немцы решили, что они не для того отказались от колоний, чтобы опять играть в раздел Африки. Тем более с русскими, хлынувшими в Африку не столько за деньгами, как чтобы заставить её правительства одобрять в ООН войну РФ с Украиной.

Спокойствие французов и их уход из Сахеля имеют несколько объяснений. Прежде всего, не только французы знают, что там, где появляются и рулят русские, появляется и русофобия. Как это может выглядеть в Сахеле французы хорошо себе представляют. Местами она уже началась. Так как вагнеровцы стали набирать в свои отряды головорезов по всей Африке, то русофобия скоро разлетится по континенту. Этому будет содействовать и перевод в Африку медиа-групп "Раши тудей", изгнанных из Европы. Бюджет Франции избавился от расходов на содержание 6 тыс. солдат и военной технике в Сахеле. У Франции освободилась целая бригада, которую можно направить на укрепление восточного фланга НАТО. Взамен у РФ появилось 10 тыс. солдат, шляющихся по Африке, вместо того, чтобы воевать в Украине. Так как они на самофинансировании, то оно неизбежно перерастёт в рэкет и мародёрство в крупных размерах, что ударит рикошетом по настроениям в Сахеле. Китайцам в ЦАР уже от них прилетело. Вдобавок русские приводят к власти свои правительства в странах Сахеля и собираются через них управлять. Результаты этих их действий предсказуемы. У французов есть опыт управления в Африке, и они знают, насколько накладно управлять колониями там. Так как россияне хотят быстро хапнуть, а не вкладываться, почему сразу и влезли в добычу золота, то все процессы пойдут ещё быстрей. Французы, как люди, изучающие историю, а не сочиняющие мифы о ней, отошли в сторону, наблюдают за варварами из РФ и выжидают.