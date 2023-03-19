Конечно, если Соединённые Штаты не смогут помочь Украине одолеть мордор, США в значительной мере утратят и авторитет, и влияние во всём мире. Но, разумеется, от этого они не погибнут.

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А вот КНР в таком случае может стать совсем плохо. Ведь поражение Украины почти наверняка обернётся также поражением на выборах Байдена (которому заодно вспомнят, например, и то, что он смолчал, когда россия унизительно обоссала с самолёта его дрон топливом, отчего дрон утонул). Ну а сменит Байдена — тоже почти наверняка — Трамп, то есть злейший враг Китая, считающий, что КНР и обворовывает США, и смертельно им угрожает. Он помножит Китай на совершенно абсолютный нуль, задействовав для этого всё американское могущество (кроме, очевидно, военного). Китай останется и без огромного рынка сбыта, и без доступа к стратегическим импортируемым товарам, а возможно, что вспомнит и про голод. Ему уже будет не до Тайваня, а тем более станет сложно тягаться с победившей россией.

Только Победа Украины над мордором позволит победить и Байдену, а значит — не допустить Трампа повторно к власти и не дать ему возможности сделать с КНР то, что он уже было начал. Вот пусть, осознавая это, Китай всеми своими огромными силами и поможет Украине своей Победой уберечь китайцев от возвращения Трампа.

Мы вправе ждать от КНР самой разнообразной поддержки, за которую, кстати, и Штаты смогут при Байдене ей в чём-то уступить.

В частности, постоянный член Совета Безопасности ООН Китай мог бы громко на весь мир опровергнуть лживый и опасный тезис Трампа о том, что русскоязычная часть Украины якобы тяготеет к россии. Харьков, например, мог бы тут дать хорошую информационную поддержку в отношении своего "тяготения" к мордору, где геноцид и киднепинг стали государственной политикой. Но пусть то, что и Харьков, и Одесса, и Днепр это Украина, объясняют Америке и миру ещё и китайцы.

Пусть помнят свой в этом интерес и не мараются о подордерного изгоя, ибо в ином случае его поддержка Китаем угрожает выйти Китаю же боком: не только из-за этого позорного замарывания об уголовника, но и из-за Трампа, которого КНР тогда сама может невольно привести к власти — тупо и недальновидно.