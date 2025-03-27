По сравнению с Украиной во время войны, весь мир живет очень медленно, – Зеленский
Украина хочет сама производить, в числе прочего, расходные боеприпасы для ПВО, потому что ждать помощи от партнеров приходится "очень долго", а в нашей стране ежедневно гибнут мирные люди. По сравнению с Украиной, которая пытается противостоять российской агрессии, весь мир живет "очень медленно".
Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, не считает ли он, что партнеры действуют слишком медленно. Украинский лидер согласился с такой формулировкой, но отметил, что "это не упреки, а просто совершенно разные реалии".
"К сожалению, то, что мы хотим сделать за неделю, мы делаем месяцы. То, что мы можем сделать, защитить за сутки, или решить какие-то вопросы – на это уходят недели, а иногда месяцы. Почему мы многое хотим делать в Украине? Почему я хотел всегда получить лицензии от партнеров, и к сожалению, так и не дожали Соединенные Штаты, чтобы получить лицензию на производство Patriot? Потому что все это очень долго", – отметил президент.
Владимир Зеленский объяснил: наша страна каждый день получает ракетные удары, и ежедневно у нас есть потери среди мирного населения.
"Это очень сложно объяснить людям, живущим в другой скорости, с другим мировосприятием. Как один из представителей США по "русским" Виткофф. Он говорит для нас отвлеченно, это совсем из другого мира. Для нас это люди с другой планеты. Мы находимся в войне", – добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что "это не упреки кому-то" и о недоверии к партнерам речь не идет.
"Мы просто живем в других реалиях. Мы хотим жить в нормальном мире, в нормальных реалиях. И мы все для этого делаем. Но у нас взгляд на одни и те же вещи другой… Мы живем с разным временем – к сожалению, это факт", – признал украинский лидер.
Как сообщал OBOZ.UA, днем 27 марта российская террористическая армия устроила массированный обстрел центральной части Херсона. Враг атаковал областной центр из тяжелой артиллерии, в результате ударов погибли люди.
По определению Зеленского, этот удар доказывает, как страна-агрессор относится к прекращению огня по энергетической инфраструктуре. У Украины есть все необходимые доказательства и она передаст их в Вашингтон, ведь на это должна быть реакция и действия Соединенных Штатов.
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