Россия уже подготовилась к возможному нападению на страны Европейского Союза, однако это не означает, что соответствующее решение уже принято. Страна-агрессор изменила подход к подготовке возможных действий против ЕС.

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Об этом в интервью СМИ сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, ранее российское руководство придерживалось подхода, согласно которому сначала планировалось завершить боевые действия, а уже после этого рассматривать другие военные сценарии.

В то же время, отмечает Буданов, сейчас эти планы изменились.

"Раньше они четко разграничивали, что нужно завершить боевые действия здесь и только после этого…Но сейчас планы немного корректируются, поэтому они готовы", — заявил он.

Он также сообщил, что согласно российским документам готовность к ведению таких действий была запланирована на начало 2027 года. При этом Буданов подчеркнул, что любые планы могут меняться, а до начала 2027 года осталось немного времени.

В то же время он подчеркнул, что готовность не означает, что решение о начале таких действий уже принято.

Напомним, страна-террорист Россия всё чаще прибегает к рискованным действиям против государств-членов НАТО, стремясь создать условия так называемой "Фазы ноль". Согласно последним данным, российские военные регулярно устраивают опасные инциденты в международных водах, проверяя на прочность решимость Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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