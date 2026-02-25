План размещения миротворцев в Украине потребует согласия Путина? The Telegraph раскрыл детали переговоров

Союзники Украины из стран Западной Европы рассматривают возможность разместить в Украине боевой контингент для обеспечения мира после завершения войны. Однако участие ряда стран может зависеть от согласия на это Москвы.

Об этом пишет газета The Telegraph. При этом, все больше союзников признают, что реализация такого плана потребует согласия Кремля, а переговоры зашли в никуда

Что известно

Как сообщают источники издания в дипломатических и оборонных кругах, страны-участницы "Коалиции желающих" в частных разговорах отмечают, что готовы участвовать в миссии только при условии согласования с Россией.

Это означает, что план по контролю за возможным режимом прекращения огня, который был разработан Лондоном и Парижем, может зависеть от решения Москвы. Собеседники предупреждают, что без согласия Кремля любые армии ЕС могут быть объявлены Россией законной военной целью.

Кроме того, тема гарантий безопасности стала одним из главных камней преткновения в переговорах между Киевом и Москвой, поскольку Россия до сих пор требует себе Донецкую область. К инициативе ввести войска присоединились по меньшей мере 26 стран, среди которых государства ЕС, Турция, Норвегия и Исландия. Однако вопрос развертывания войск пока остается гипотетическим из-за категорических возражений Москвы.

Санкции и политические споры

В совместном заявлении европейские союзники Киева пообещали усилить экономическое давление на Россию. Великобритания уже объявила о самом большом пакете санкций с начала войны. В то же время в самом ЕС сохраняются разногласия: Венгрия заблокировала новый пакет санкций и финансовую помощь Украине, заявив о нежелании прислать ни деньги, ни армию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркивал, что Украине необходимо обеспечить стабильную военную, финансовую и гуманитарную поддержку. А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что союзники должны давить на Кремль, ведь сейчас, по его словам, Россия не демонстрирует готовности к реальному миру. Вследствие этого введение войск ЕС остается открытым, а будущие гарантии безопасности для Украины могут стать ключевым фактором завершения войны.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Джон Гили поддержал отправку в Украину британских военных. На этот шаг он готов пойти после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ, а Иностранные военные на украинской земле будут, по его мнению, "сигналом завершения войны и достижения мира".

Как сообщал OBOZ.UA, мнением относительно гарантий безопасности поделилась и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Она заявила, что в мирных переговорах по войне в Украине есть "важные шаги вперед" относительно гарантий безопасности. Однако консенсуса по территориям до сих пор нет.

