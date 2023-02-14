Первым заместителем министра обороны стал Герой Украины генерал Павлюк, командовавший обороной Киева. Фото

Первым заместителем Министра обороны Украины стал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Он в начале полномасштабного вторжения России в Украину командовал обороной Киева, который украинские воины смогли защитить от врага.

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Кандидатуру Павлюка предложил министр обороны Алексей Резников, представление было утверждено на заседании Кабинета министров Украины 14 февраля. OBOZREVATEL рассказывает о новоназначенном первом заместителе главы оборонного ведомства.

О том, что новым первым заместителем министра обороны Украины может стать Александр Павлюк, Резников сообщил утром 14 февраля, в то же время он рассказал об увольнении генерал-полковника Ивана Руснака, занимавшего этот пост до сегодняшнего дня.

"Генерал Павлюк досконально знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, имеет необходимые лидерские и управленческие качества. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", – объяснил Резников свой выбор.

Он также отметил, что уже подал соответствующее представление на согласование президенту Украины. Далее кандидатуру нового первого заместителя министра обороны должен был утвердить Кабмин, что и было сделано на заседании правительства.

Родился Александр Павлюк 20 августа 1970 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области. С детства он мечтал связать свою жизнь с армией – и когда пришло время выбирать будущую профессию, не колебался с выбором, хотя своим решением стать военным шокировал не только друзей, но и родителей.

Уже в 1991 году будущий генерал-лейтенант украинской армии окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Спустя годы он продолжил обучение: получил диплом Национального университета обороны имени Ивана Черняховского.

После выпуска из танкового училища в течение двух лет Павлюк командовал танковым взводом 47-й гвардейской танковой дивизии в Германии. С 1993 по 1997 годы являлся командиром танковой роты 30-й отдельной механизированной бригады. Далее последовали должности заместителя начальника штаба танкового полка, командира танкового батальона и заместителя командира 30-й бригады в родном Новоград-Волынском уже в звании подполковника.

Именно в этой должности в 2006-2007 годах Павлюк отправился как командир украинского миротворческого контингента в Косово. Украинские миротворцы тогда дислоцировались на Балканах на американской военной базе. Как вспоминает сам Павлюк, украинцы в Косово выполняли задачи на блокпостах, в населенных пунктах, преимущественно граничащих с сербскими или албанскими анклавами. Наши военные там поддерживали порядок во время выборов.

Далее последовали новые карьерные ступеньки: три года управления штабом 30 ОМБр и пять, до 2015 года, – в должности командира 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Именно командуя "Королевской бригадой", уже с марта Павлюк принимал участие в отражении вооруженной агрессии РФ против Украины. Сначала – на северных границах в Сумской области, где могло начаться вторжение, два месяца спустя – на Донбассе, в рамках уже объявленной на тот момент антитеррористической операции.

Под командованием Павлюка 24 ОМБр вместе с другими подразделениями освобождала Славянск, Лиман, Краматорск, Лисичанск, Ямполь и другие города Донбасса.

В июне 2014 года подразделения 24 бригады, а также 95, 79 и 72 бригад ВСУ удерживали 240 км фронта вдоль украинско-российской границы (Амвросиевка–Изварино), откуда в начале августа выходили из частичного окружения на границе в ходе Изваринского прорыва.

Именно воины возглавляемой Павлюком 24 бригады 11 июля 2014 года понесли тяжелые потери в результате ракетной атаки российских войск под Зеленопольем: эти события стали одной из самых трагических страниц первого года войны с РФ.

В феврале 2015 года Павлюк передал командование бригадой полковнику Анатолию Шевченко и продолжил обучение в НУО имени Черняховского, не оставляя главного дела своей жизни: защиты Украины. 23 августа 2015 года Александру Павлюку указом президента было присвоено звание генерал-майора, известие об этом он получил, находясь на Донбассе.

После окончания учебы, в марте 2017 года, Павлюк стал командующим войсками Оперативного командования Запад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и в следующем году, 23 августа, получил звание генерал-лейтенанта.

Летом 2020 года Павлюк был назначен начальником подготовки Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 28 июля 2021 года по 15 марта 2022 года занимал должность командующего Операцией объединенных сил: руководил обороной населенных пунктов на востоке Украины, ведя тяжелые бои с превосходящими силами противника.

Далее Павлюку поручили защищать украинскую столицу, которую пытались взять в осаду российские войска. С 15 марта по 21 мая 2022 года военный возглавлял Киевскую областную военную администрацию, организовывал оборону и обеспечение Киева. Когда опасность отступила, Павлюк был назначен командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.

4 марта 2022 года генерал-лейтенант был удостоен высшей государственной награды – звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". "За личное мужество и героизм, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПАВЛЮКУ Александру Алексеевичу – генерал-лейтенанту", – отмечено в указе главы государства.

Также Павлюк награжден Орденами Богдана Хмельницкого 2 и 3 степени.

Напомним, утром 14 февраля Резников рассказал о "перезагрузке" Минобороны. В частности, он сообщил об увольнении первого замминистра Ивана Руснака и замминистра по вопросам цифрового развития Олега Гайдука: отныне они будут занимать должности советников главы оборонного ведомства.

В то же время на работу в МОУ Резников пригласил на должность первого заместителя генерал-лейтенанта Александра Павлюка, кандидатуру которого уже утвердил Кабмин.

Также к команде МОУ может присоединиться известный волонтер, основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, которого Резников хочет видеть в должности заместителя министра по вопросам цифрового развития, и общественный и политический деятель, медийщик Андрей Шевченко, который может занять должность заместителя по вопросам европейской интеграции МОУ .

На этом, заверил Резников, кадровые изменения в МОУ не закончатся. Новые фамилии он пообещал назвать в ближайшее время.