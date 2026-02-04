Первый транш возможен уже в апреле: Порошенко приветствовал решение Совета ЕС утвердить механизм займа Украине 90 млрд евро

Петр Порошенко отреагировал на решение Совета Европейского Союза согласовать механизм предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро. Он отметил, что при оперативном одобрении этого механизма Европейским парламентом можно ожидать первый транш уже в апреле.

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Приветствую одобрение послами государств – членов ЕС механизма предоставления Украине 90 миллиардов евро кредитной поддержки в 2026 – 2027 годах для обеспечения оборонных и бюджетных потребностей", – пишет Порошенко.

Во время недавней поездки в Брюссель на встречах с Еврокомиссарами и депутатами ЕП пятый президент призвал партнеров ускорить процедуру принятия.

"Во время встреч в Брюсселе на прошлой неделе я обсудил с депутатами Европейского парламента и представителями Европейской Комиссии потенциальные приоритеты использования средств, а также каскадный подход к закупкам вооружений, который дает возможность повысить эффективность и скорость их поставки", – отмечает пятый Президент.

"С оптимизмом ожидаю оперативное одобрение этого механизма Европейским парламентом и получения первого транша финансовой помощи уже в апреле", – резюмирует Петр Порошенко.