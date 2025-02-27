Первый шаг и начало процесса: в МИД призвали не воспринимать соглашение о полезных ископаемых как финальный документ

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых носит рамочный характер, это только первый шаг и начало процесса. Текст был существенно доработан и теперь учитывает больше пожеланий украинский стороны.

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Об этом на брифинге 27 февраля заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. "Я призываю вас не воспринимать его [соглашение] как финальный документ, а как рамочный, который начинает сотрудничество", – призвал дипломат.

Он отметил, что переговорщикам удалось улучшить документ. Теперь там нет упоминаний ни о долгах нашей страны, ни о возмещении будущей помощи.

"Текст соглашения, по нашему мнению, стал значительно лучшим и принятым для подписания Украиной. В целом в результате совместной работы команд – украинской и американской – текст соглашения стал намного лучше", – считает Тихий.

Он напомнил, что правительство одобрило возможность подписания документа.

"Для нас очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге Украины. Ни о 500 миллиардах, ни о других каких-то долгах", – сказал представитель МИД.

Кроме того, из соглашения удалось убрать пункт о возмещении будущей помощи в размере 2 доллара за 1.

"И очень важно также совместное использование этого фонда. Потому что Украина и США совместно этим фондом распоряжаются. Этот фонд наполняется в Украине и используется для Украины, для инвестирования реконструкции Украины",– объяснил Тихий.

Напомним:

– 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что между США и нашей страной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. Оно не содержит положений как о долге Украины (ни на 500 млрд долларов, ни на какую-либо другую сумму), так и о полном переходе украинских ресурсов в американскую собственность.

– При этом в будущем будет разработан еще один документ, который будет регулирует деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

– 28 февраля Зеленский посетит Вашингтон. Дональд Трамп подтвердил приезд украинского президента в столицу США. Предварительно, там может состояться подписание соглашения о полезных ископаемых.

– Зеленский озвучил ожидания от переговоров с Трампом. Он сказал, что будет говорить с ним о продолжении помощи нашей стране и гарантиях безопасности.

Ранее OBOZ.UA поинтересовался мнением по поводу сверхважного для Украины соглашения и последних заявлений относительно мирного урегулирования у дипломата, чрезвычайного и полномочного посла, представителя Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрея Веселовского. Интервью с экспертом можно прочитать по ссылке.

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