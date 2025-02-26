Кабинет министров одобрил соглашение по полезным ископаемым из США: Шмыгаль раскрыл детали
Украина сможет заключить соглашение с США о создании Инвестиционного фонда, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских ископаемых. Соответствующее решение уже принял Кабинет министров.
Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления", – отметил премьер.
Соглашение будет иметь шесть ключевых позиций. Шмыгаль раскрыл, что это за позиции:
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.
- Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
- Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
- США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
- Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
- В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса, то есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США находятся на завершающем этапе согласования соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Стороны согласовали окончательный вариант соглашения о создании совместного инвестиционного фонда для восстановления страны, а СМИ опубликовали возможный финальный текст соглашения.
Она может быть заключена уже 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, уже подтвердившего его американский коллега Дональд Трамп. Это должно стать их первой официальной встречей после победы Трампа на президентских выборах.
В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, сам Зеленский предупредил, что Украина не готова подписывать соглашение, содержащее положение о возврате средств, которые уже были предоставлены. Детальнее этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов США и Украины.
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