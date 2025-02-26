Кабинет министров одобрил соглашение по полезным ископаемым из США: Шмыгаль раскрыл детали

Украина сможет заключить соглашение с США о создании Инвестиционного фонда, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских ископаемых. Соответствующее решение уже принял Кабинет министров.

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Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления", – отметил премьер.

Соглашение будет иметь шесть ключевых позиций. Шмыгаль раскрыл, что это за позиции:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления , который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.

, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими , они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

от своих природно-ресурсных активов. США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины . Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.

. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса, то есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США находятся на завершающем этапе согласования соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Стороны согласовали окончательный вариант соглашения о создании совместного инвестиционного фонда для восстановления страны, а СМИ опубликовали возможный финальный текст соглашения.

Она может быть заключена уже 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, уже подтвердившего его американский коллега Дональд Трамп. Это должно стать их первой официальной встречей после победы Трампа на президентских выборах.

В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, сам Зеленский предупредил, что Украина не готова подписывать соглашение, содержащее положение о возврате средств, которые уже были предоставлены. Детальнее этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов США и Украины.

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