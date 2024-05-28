Первый серьезный разговор о мире в Украине: чего ждать от саммита в Швейцарии и даст ли это старт переговорам с Россией

Украина стремится привлечь на Глобальный саммит мира в Швейцарии представителей как можно большего количества государств, чтобы подорвать нарратив российской пропаганды о том, что на стороне Украины – недостаточная мировая поддержка, а у России и Китая с их "мирным планом" есть не меньшее количество сторонников.

Основная поддержка Украины на саммите по-прежнему будет от США, ЕС, Великобритании и других западных стран. Украинцы ждут также присутствия на мероприятии лидеров стран Глобального Юга. Эта группа стран в настоящее время соблюдает условный нейтралитет, с оговорками относится к антироссийским санкциям и со скепсисом – к Формуле мира Зеленского, которой посвящен саммит в Швейцарии. До сих пор неизвестно, примет ли участие Китай. России точно не будет, ее решили не приглашать.

О том, чего ждать от мирного саммита в Швейцарии, – в материале OBOZ.UA.

О чем будут говорить

Последняя версия повестки дня саммита, которую президент Украины Владимир Зеленский представил агентству Reuters, содержит такие приоритеты, как обсуждение вопросов ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен военнопленными по формуле "всех на всех".

В измененной повестке дня форума отсутствуют ключевые вопросы урегулирования войны в Украине и приоритет отдан общим проблемам безопасности. Таким образом, не снимая с повестки дня задачу давить на РФ, Украина рассчитывает продемонстрировать единство не только с Западом, но и с незападным миром, который все еще оглядывается на позицию России.

В общем ожидать какого-то прорыва от саммита, пожалуй, не стоит. Россия будет игнорировать какие-либо принятые там решения, о чем Кремль уже четко заявил, а Китай поддержал. Надо понимать, что реальное давление и дипломатические заявления – это совершенно разные вещи.

Например, если бы можно было убедить страны Глобального Юга больше не покупать российские энергоносители, то в России по крайней мере могли бы задуматься об остановке боевых действий в Украине на линии, где сейчас находятся войска. Но если РФ продолжает за счет Китая, Индии и Бразилии обогащаться, никаких оснований у РФ заканчивать эту войну в принципе не существует. И никакой форум мира в Швейцарии даже на шаг не приблизит возможность этого завершения, как бы нам этого ни хотелось.

Альтернативный саммит

Россия и Китай оказывают влияние на ряд стран Глобального Юга и сейчас настойчиво убеждают эти страны не участвовать в саммите и не поддерживать украинскую Формулу мира. Для этого спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил большое турне, согласовывая с этими странами китайско-российский подход к так называемому охлаждению войны.

В основе этого подхода – фактическая заморозка линии фронта, фиксирующая потерю Украиной оккупированных территорий, с непонятными перспективами и на неопределенный срок. Путин "положительно оценил" эту "позицию Китая", заявив, что "Пекин четко понимает корни украинского кризиса" и "его глобальное геополитическое влияние".

"Концепции и предложения, указанные в документе, демонстрируют искреннее желание Китая стабилизировать ситуацию", – добавил российский диктатор.

23 мая КНР и Бразилия опубликовали заявление, в котором говорится о "взаимопонимании между странами относительно политического урегулирования украинского кризиса". Это первый случай, когда Китай подписывает совместное заявление с другой страной о войне в Украине. И опять же большинство стран Глобального Юга, предварительно обработанные спецпредставителем КНР, могут согласиться с этим видением вслед за Бразилией. А это может оказаться значительной проблемой для украинской дипломатии.

Кроме России, Китая и Бразилии в БРИКС входят Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

Также Россия в рамках противодействия украинскому саммиту в Швейцарии примерно в то же время планирует встречу представителей стран БРИКС. По мнению дипломатических источников, встреча в Москве пройдет на уровне министров иностранных дел. Это означает, что Китай не будет направлять на швейцарскую встречу главу МИД Ван И.

Надо ставить перед собой реалистичные задачи

"Потенциальные достижения от саммита будут состоять в том, что соберется большое количество стран, цивилизованных, адекватных, уважающих принципы международного права. Которые не хотят взлома функционирующей системы и подтвердят, что они будут бороться за то, чтобы эта система устояла, чтобы народы могли работать и жить в мире и относительном покое, а зло должно потерпеть поражение" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"От самого форума я ожидаю правильных слов и заявлений. Возможно, формирования определенных принципов по трем определенным направлениям, которые в будущем должны быть детализированы и на основе этого подготовлены планы их реализации. Вот на что мы реально можем надеяться. Потому что надеяться на то, что этот форум установит мир в Украине, наивно", – отмечает Владимир Огрызко.

По словам дипломата, нужно действовать более решительно, адекватно и не бояться собственной тени. Именно такой подход должен стать главным политическим итогом этого саммита.

"Наконец-то цивилизованный мир должен осознать, что речь идет о его судьбе, а не о каких-то мелких конкретных вопросах, – продолжает Огрызко. – И если Украина сможет убедить или приблизить мир к пониманию этой простой истины, думаю, что ни Россия, ни Китай не смогут этому противостоять. Сила цивилизованного мира в разы больше, чем сила этого союза.

Я бы не преувеличивал значение того, что лидеры некоторых незападных стран отказываются ехать, при всем к ним уважении. Не они определяют политическую повестку дня в мире. Поэтому я не думаю, что нам нужно ставить своей задачей охватить все страны на политической карте. Нам следует ставить перед собой реалистичную задачу сплотить наиболее влиятельные страны. Я думаю, что это тоже будет одним из элементов успеха этого саммита", – уверен Владимир Огрызко.

Китай, по мнению Огрызко, либо не приедет на саммит, либо будет представлен на очень низком дипломатическом уровне, ведь он не бросит своего российского союзника. Но это не трагедия, а общая политическая позиция.

"Не надо, опять же, придумывать то, чего на самом деле нет. Да, из-за давления Запада на Китай его позиция может в определенной степени измениться, но не кардинально. Вот именно поэтому нам нужно консолидировать именно Запад, еще раз это подчеркиваю, вокруг тех интересов и задач, которые являются для нас решающими и очень важными", – констатировал Владимир Огрызко.

Россия понимает только позицию силы

"Примитивная логика Путина заключается в том, что все, что предлагает Украина, надо обесценивать. Поэтому они вместе с КНР работают с определенными странами. И уже во время визита Путина в Китай лидеры двух важных государств – Бразилии и ЮАР – заявили, что не будут принимать участие в швейцарском саммите. Очевидно, что противодействие украинскому саммиту мира идет на всех возможных уровнях и всеми доступными средствами" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

"Удалось ли Китаю и России достичь цели? Я не думаю, что цели РФ и КНР полностью совпадают, ведь у Пекина совсем другие амбиции, задачи и проблемы и совсем другой подход к развитию глобальных процессов. И в этом смысле Россия им просто полезна именно сейчас, ведь в результате войны КНР имеет возможность покупать более дешевый газ и нефть и продавать России все, что только можно, чтобы платили.

Относительно ожиданий от саммита были разные комментарии, в том числе со стороны наших дипломатов, что вот мы разработаем детальные подходы, определенные страны их поддержат, а затем передадим эти подходы России. Но что дальше с этим делать? Представьте себе, что Формула мира имплементируется, и тогда мы должны ждать или иметь механизмы, как заставить Российскую Федерацию и Путина все это выполнить. То есть россияне хотя бы должны изменить свою Конституцию, вернуть ее в первоначальное состояние и не считать оккупированные украинские территории своими", – отмечает Игорь Долгов.

Если проводить исторические параллели, мирные конференции обычно проходят, когда есть победитель, называющий свои условия. Сейчас этого нет, и это главная проблема.

"Сейчас, сколько бы там ни было глав государств на саммите в Швейцарии, все равно главным игроком, деятелем по реализации Формулы мира являются Вооруженные силы Украины. Потому что другой язык Россия не понимает, и рассчитывать на то, что каким-то образом после саммита позиция Кремля изменится, несерьезно", – констатировал Игорь Долгов.