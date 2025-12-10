'Пережиток холодной войны': конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО

В США снова заговорили о выходе из Североатлантического альянса. Тему в очередной раз поднял конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси.

Представитель правящей партии представил свой законопроект о прекращении членства США в НАТО. Документ он обнародовал в своем аккаунте в сети Х.

США могут выйти из НАТО?

На фоне существенного обострения ситуации с безопасностью в мире, роста угроз со стороны РФ и Китая и разгорания все большего количества вооруженных конфликтов во всем мире член Палаты представителей Томас Масси решил: для США самое время разорвать связи с созданным для защиты от таких угроз оборонным блоком НАТО.

Этот альянс в условиях роста угрозы начала третьей мировой конгрессмен-республиканец назвал "пережитком холодной войны".

"НАТО – это пережиток холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО", – подчеркнул республиканец, не уточнив, какие именно "социалистические страны" сейчас защищают Штаты.

Опубликованный Масси документ в случае поддержки Конгрессом обяжет президента США официально уведомить Североатлантический блок о выходе. Сделать это глава государства должен будет не позднее чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Содержит законопроект также спорное утверждение о том, что первоначальная цель создания оборонного блока во времена холодной войны больше якобы не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Также в документе указано, что европейские члены НАТО имеют достаточный экономический и военный потенциал для обеспечения собственной обороны, а закон предотвратит использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.

Масси не впервые поднимает в публичной плоскости тему выхода США из Североатлантического альянса.

Так, соответствующее заявление он делал, например, в апреле 2024 года.

"Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из Альянса. – Ред.) остальные 49 штатов", – заявлял тогда Масси.

Известен этот конгрессмен-республиканец, заседающий в Конгрессе с 2012 года, также своей острой критикой американской помощи Украине, из-за чего он в свое время присоединялся к опальной конгрессвумен-республиканке Марджори Тейлор Грин в требовании отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона за его попытки рассмотреть в зале возобновление финансирования.

Впрочем, Масси и Грин объединяет не только неприязнь к Украине: первый вполне может разделить судьбу своей единомышленницы.

Так, как и Грин, Масси Дональд Трамп уже успел "вычеркнуть" из MAGA – правда, совсем не из-за позиции по помощи Украине, а за критику трамповского "большого и красивого законопроекта" и заявления о "неконституционности" американских ударов по Ирану.

"Конгрессмен Томас Масси из Кентукки не является членом MAGA, хотя он любит себя так называть. На самом деле MAGA его не хочет, не знает и не уважает. Он наивный "позер", который считает, что для Ирана иметь мощнейшее ядерное оружие и кричать "Смерть Америке!" при каждом удобном случае – это хорошо... Вчера мы достигли впечатляющего военного успеха, вырвав "бомбу" прямо из их рук", – писал на следующий день после ударов по ядерным объектам Ирана Трамп.

Президент США также пообещал "избавиться от жалкого неудачника" Масси и заявил, что лично будет агитировать за другого кандидата в Палату представителей перед республиканскими праймериз в Кентукки.

Похожих эпитетов и обещаний от Трампа дождалась и его уже бывшая соратница Марджори Тейлор Грин, которая недавно заявила о намерениях уйти в отставку.

