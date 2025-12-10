Интересы Путина совпадают со взглядами Трампа: в Bloomberg объяснили, почему России нравится новая стратегия нацбезопасности США

Недавно Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности, которая вызвала тревогу в Европе и восторженные отзывы в Москве. Авторы американской стратегии в отличие от своих предшественников, считают, что интересы США теперь совпадают с интересами России в отношении Европейского союза.

При чем речь идет в первую очередь об экономической выгоде. Об этом пишет колумнист Bloomberg Opinion, освещающий события в Европе, России и на Ближнем Востоке, Марк Чемпион.

Общие интересы США и РФ

По мнению автора, и для Москвы, и для Вашингтона выгодно, чтобы Европа представляла из себя разрозненую группу малых и средних стран, которую можно будет помыкать и эксплуатировать ради экономической выгоды. Американцы вместе с россиянами опасаются, чтобы ЕС продолжал существовать как экономический соперник с оборотом более 20 триллионов долларов, способный на ответные действия, особенно в таких вопросах, как торговля.

Также колумнист Bloomberg считает, что второй общий интерес Дональда Трампа и Владимира Путина в Европе, менее очевиден. По его мнению, американский президент и российский диктатор добиваются смещение либеральных, плюралистических лидеров, которые продолжают управлять большинством европейских государств. Чемпион пишет, что такие европейские политики представляют угрозу внутриполитическим нарративам США и РФ, от которых зависит удержание власти обоих.

Причина агрессии против Украины

В этом контексте он приводит пример российской агрессии, которая началась в 2014 году. По словам Чемпиона, причина, по которой Путин был так взволнован событиями в Украине, когда страна пыталась подписать торговое соглашение с ЕС, заключалась в том, что Кремль не мог позволить себе, чтобы столь похожий сосед добился процветания.

Также колумнист считает, что Трампу необходимо, чтобы либеральная Европа потерпела неудачу, если он хочет убедить будущее большинство американцев, голосующих за них, в том, что он предлагает единственное решение их проблем. Чемпион убежден, что именно отсюда исходит необычное признание в новой стратегии безопасности того, что США считают себя вправе и обязаны вмешиваться в европейскую политику, чтобы обеспечить приход к власти там лидеров в духе MAGA.

При этом Чемпион сомневается, что европейцы найдут в себе смелость добровольно отказаться от чрезмерной зависимости от американских вооружений и технологий, что чревато экономическими рисками из-за неизбежной торговой войны. По его мнению, Европе проще продолжать делать вид, что США – ненадолго заблудший союзник, потому что в противном случае это повлечет за собой перестановки в альянсах и радикальную революцию в европейской политике.

Напомним, в Кремле отреагировали на новую Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. В Москве считают, что обновленный документ может стать залогом для конструктивного продолжения переговоров по урегулированию войны.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию, которая подразумевает предотвращение конфликта с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон планирует достичь этой цели путем наращивания свой военной мощи, а также укрепления своих союзников.

