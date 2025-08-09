'Перепутье Черчилля и Чемберлена': дочь Келлога предположила, что выбор Трампа определит судьбу не только Украины, но и мира

Перед запланированной встречей с диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп оказался на раздорожье. Он может пойти путем экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и дать отпор агрессору, либо поступить как предшественник Черчилля Невилл Чемберл и подписать обманчивую сделку в попытке умиротворить агрессора.

На это указала Меган Моббс – дочь спецпредставителя американского президента по вопросам Украины и России Кита Келлога и глава фонда гуманитарной помощи R.T. Weatherman Foundation. Она прокомментировала ситуацию 9 августа, опубликовав пост на платформе X.

Моббс поддержала Украину

"Становится все более очевидно, что президент Трамп стоит на перепутье Черчилля-Чемберлена", – заявила дочь Келлога.

"Вы не можете торговать суверенитетом другой нации ради иллюзии стабильности", – подчеркнула она.

Этот выбор, как отметила Моббс, не только определит судьбу Украины. Он повлияет на "будущую безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира".

