"Ситуация очень быстро движется в сторону России": экс-советник Трампа назвал истинную цель Путина

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске напоминает скандальное приглашение американским президентом еще в первую каденцию талибов в резиденцию Кэмп-Дэвид. То, что местом для встречи выбрана Аляска, является настоящей победой Путина.

Видео дня

Не исключено, что по итогам этой встречи Вашингтон и Москва оставят Киев без выбора, и это – удар по стратегическим интересам США. Такое мнение в эфире CNN высказал экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Что сказал Джон Болтон

Экс-советник Трампа по нацбезопасности сравнил запланированную встречу президента США с Путиным с переговорами с Талибаном, завершившимися в итоге выходом США из Афганистана.

"Ну, очень мило со стороны Путина приехать в бывшую российскую Аляску на этот саммит. Это не так плохо, как приглашение Трампом талибов в Кэмп-Дэвид по Афганистану, но напоминает об этом. Единственное лучшее место для Путина, чем Аляска, было бы в Москве. Поэтому начальная подготовка, я думаю, является большой победой для Путина", – подчеркнул Болтон.

Экс-советник Трампа объяснил свои слова тем, что если встреча состоится – в США будут приветствовать лидера государства-агрессора, который до сих пор находился в изоляции.

Также Болтон встревожен новым разворотом Вашингтона в сторону Москвы и перспективами того, что США проигнорируют интересы Украины.

"У меня такое ощущение, что ситуация очень быстро движется в сторону России. Мы еще не вернулись к 28 февраля в Овальном кабинете, когда Трамп сказал Зеленскому: "У тебя нет никаких карт". Но происходит то, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают, какие условия они собираются предложить Зеленскому. И вполне возможно, что у Зеленского нет выбора. Должен сказать, что со стратегической точки зрения, с точки зрения интересов США, это было нехорошо", – подчеркнул экс-советник Трампа.

Он также отметил тот факт, что еще до встречи Трамп, кажется, снова попал под влияние Путина, который сможет им манипулировать.

"Капитуляция – это всегда способ достичь мира, и кажется, когда слушаешь Трампа о прогрессе, что даже без встречи Путин вернул свою магию с Трампом, и все разочарование и возмущение сменилось разговорами о сделке между Трампом и Путиным", – добавил экс-советник президента США.

Ранее, как писал OBOZ.UA, Трамп объявил, где и когда встретится с Путиным. Местом для такого "саммита" он назвал штат Аляска, встреча может состояться уже в пятницу, 15 августа.

В Кремле выбор подтвердили. Однако Путин категорически отвергает участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского – в любом формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!