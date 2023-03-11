Блог | Сергей Борщевский: Переименование России в Московию: бить врага следует туда, где ему больно

Президент України відповів на петицію про перейменування Росії на Московію, доручивши прем'єр-міністру комплексно опрацювати це питання.

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Люди, які хоч трохи стикалися з державними структурами України та їхніми службовцями різного рангу, розуміють, що відповідь, як і всі інші, Президент готував не сам: хлопці з ОП подали на підпис документ, з яким Президент погодився і тому підписав, і тепер голови повинні боліти у хлопців з Кабінету Міністрів, які напишуть доручення кільком міністерствам (неодмінно - юстиції та закордонних справ), і зрештою на стіл прем'єра ляже документ, який і стане підсумком того самого комплексного опрацювання, здійснити яке доручив Президент.

Справа ця буде тривалою - ракети та снаряди, які запускає по Україні Московія (Росія) летять набагато швидше.

Я свого часу писав про необхідність перейменування Росії на Московію (саме під такою назвою це утворення можна знайти на старовинних європейських мапах). Адже Росія це самоназва, що з'явилася лише якихось 300 років тому (1721) на заміну попередньої - Московське князівство. Писав я й про те, що самоназва Росія маніпулятивна, яка дала і дає цьому утворенню можливості довільного псевдонаукового трактування історії як для внутрішнього вжитку (живлячи, між іншим, доктрину т.зв. "русского міра"), так і за її межами, на міжнародній арені.

Нагадаю, ідею перейменування з точки зору міжнародного права добре аргументував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Я теж писав про те, як по-різному іменуються в різних країнах Грузія та Німеччина, і при цьому в самих цих державах їхні назви не такі, як у офіційних мовах ООН. Те саме можна сказати і про Фінляндію, назва якої фінською Suomen tasavalta. І такі приклади можна наводити ще й ще.

Пишу про це тому, що в оприлюдненій відповіді на петицію міститься посилання на кодифікацію країн, визначену Міжнародною Організацією із Стандартизації, що враховується у Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України. Ну, то й що? Нехай ця служба внесе зміну до власного наказу.

Перейменування Росії на Московію питання політичне.

І до речі, непогано було б доручити МЗС опрацювати з партнерами (передусім із країнами Балтії, Польщею, Чехією) питання їхнього приєднання (після України) до перейменування.

І що важливо, незаперечним аргументом на користь перейменування є нервова реакція на доручення Президента України в самій Московії. Ворог казиться, отже ми на вірному шляху. Бити ворога слід туди, де йому боляче.