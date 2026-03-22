Есть сигналы, что возможно продолжение обменов пленными, – Зеленский

В ближайшее время возможны очередные обмены пленными между Российской Федерацией и Украиной. Такие сигналы есть. И это было бы очень хорошей новостью.

Видео дня

Об этом в своем традиционном видеообращении 22 марта рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что именно продолжение обменов будет подтверждением того, что дипломатия работает.

"Ожидаю, что после возвращения нашей переговорной группы в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые пока – по телефону – безопасно нельзя обсудить. Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится", – отметил президент.

Стоит отметить, что последний обмен пленными Украина и Россия провели в четверг и пятницу, 5-6 марта. Домой вернулись 502 украинцев. Среди них – военнослужащие различных подразделений Сил обороны, которые попали в плен на разных участках фронта.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в рамках первого этапа выполнения договоренностей в Женеве Украина вернула из российского плена 200 военнопленных. Возраст освобожденных составляет 27-59 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 февраля, из российского плена вернулись в Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вытащить пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!