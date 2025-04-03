Переговоры по завершению войны: Зеленский перечислил 'красные линии' Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые позиции Украины по предстоящим переговорам с Россией о завершении войны. Он подчеркнул, что Украина не согласится на условия, противоречащие ее национальным интересам, в частности, относительно территориальной целостности и уменьшения обороноспособности.

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Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины 3 апреля. Он подчеркнул, что Украина не собирается уменьшать размер своей армии после завершения войны.

Армия должна оставаться сильной, модернизированной и готовой к любым вызовам.

"Для нас приоритет – наша мощная армия. Поэтому это (для нас) "красная линия" – никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем (была) в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны", – сказал он.

Среди главных "красных линий" Украины президент назвал непризнание оккупированных территорий российскими. Президент подчеркнул, что эти территории временно оккупированы, и Украина не собирается отказываться от своего суверенитета над ними.

"Другие геополитические вещи – это непризнание любых оккупированных Россией территорий русскими. Это украинские территории, это для нас одна из самых главных красных линий. В любом случае это временно оккупированные территории", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что справедливый мир будет достигнут только тогда, когда все территории вернутся под контроль Украины.

"Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем по дипломатическому пути… Я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", – сказал он.

Президент добавил, что Украина будет активно работать над наказанием военных преступников.

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