Украина в приоритете: США уведомили Швейцарию о задержке поставок пяти систем Patriot

В Швейцарии заявили, что получили от Соединенных Штатов Америки официальное уведомление о том, что поставки стране ЗРК Patriot будут отложены. Решение связано с тем, чтобы предоставить Украине большую поддержку в сфере противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Швейцарии в четверг, 17 июля. Отмечается, что страна получит свои Patriot позже.

Решение приняли для того, чтобы страны, которые передают Украине свои системы вооружения, могли быстрее закупить новые. В частности, Германия решила передать Украине еще две системы Patriot.

"США хотят увеличить свою поддержку Украины, предоставив странам, которые в настоящее время поставляют ей системы вооружения, возможность быстро закупить замену. В связи с этим США решили изменить приоритеты поставок наземных систем ПВО Patriot. Например, Германия решила поставить Украине две дополнительные системы Patriot", – говорится в сообщении швейцарского оборонного ведомства.

В пресс-службе минобороны напомнили, что в 2022 году Швейцария заказала пять систем противовоздушной обороны Patriot большой дальности. Их поставки планировали начать в 2027 году и завершить в 2028-м. Однако 16 июля министерство обороны США сообщило минобороны Швейцарии, что из-за изменения приоритетов эти поставки отложат.

"В настоящее время неясно, сколько систем будет задержано и будут ли затронуты поставки управляемых ракет. Сейчас невозможно сделать никаких заявлений относительно точных сроков или каких-либо дальнейших последствий для Швейцарии", – добавили в минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что уже идет подготовка к быстрой передаче Украине комплексов Patriot. Альянс получил задание сделать это как можно скорее.

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