Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером дальнейшие направления сотрудничества Украины и США: что известно

Во вторник, 6 января, после саммита "коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями команды президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время нее политики продолжили обсуждать дипломатический путь окончания войны.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Детали переговоров раскрыли на официальном сайте главы государства.

Президент поблагодарил Америку за готовность предоставить Украине backstop по всем направлениям: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление.

Американская и украинская сторона обсудили конкретные вопросы сотрудничества между Украиной и США для достижения справедливого мира. Отдельное внимание уделили встрече "коалиции желающих" и документам, которые были подписаны и одобрены по ее результатам.

Также речь шла об участии американских партнеров в восстановлении и экономическом восстановлении Украины.

Стороны говорили и о дальнейших направлениях сотрудничества. 7 января в Париже делегации Украины, США и стран Европы продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны.

"От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз. Спасибо президенту Трампу и Соединенным Штатам за поддержку. Ни одного дня не теряем", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января в Париже (Франция) состоялась одна из самых больших встреч "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств, Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов.

Также в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ был заключен между нашей страной, Францией и Великобританией.

