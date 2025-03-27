Переговорная тактика Путина поставит Трампа перед 'жестким выбором' насчет войны в Украине – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп скоро столкнется с тяжелым решением в своем стремлении прекратить войну России против Украины. К этому его подталкивает тактика переговоров, которую избрал российский диктатор Владимир Путин.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на некоторых европейских и американских чиновников, осведомленных о ходе переговоров. Так, президент США пообещал, что добьется быстрого прекращения войны в Украине, что будет свидетельствовать о его мастерстве в заключении соглашений, а Путин, похоже, использует эту публичную позицию против него.

"Москва, похоже, намерена затянуть дискуссии и сузить сферу переговоров, чтобы заставить Вашингтон уступить... Решение Трампа связать отношения с Россией с другими проблемами США, такими как Иран и Китай, также предоставило Путину рычаги влияния", – говорят источники издания.

По словам чиновников, все это означает, что американский лидер может быть вынужден сделать выбор. Он может начать отталкивать Россию – то, что он до сих пор делал неохотно, или же может пойти на все большие уступки Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок для прекращения войны.

После изложения своих требований по ослаблению санкций на этих переговорах Россия потребует, чтобы будущие соглашения с США содержали подобные гарантии конкретных выгод, а не просто расплывчатые взаимные уступки, говорит один из информированных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, 25 марта, что Россия использует желание Трампа обеспечить прекращение огня как возможность вставить свои требования в соглашения, которые должны были быть безусловными.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп предположил, что страна-агрессор Россия медлит с соглашением о прекращении огня в Украине. Глава Белого дома считает, что таким образом россияне пытаются выторговать самые выгодные для себя условия.

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