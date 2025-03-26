Трамп предположил, что Россия затягивает время с соглашением о прекращении огня в Украине

Президент США Дональд Трамп предположил, что страна-агрессор Россия затягивает время с соглашением о прекращении огня в Украине. Глава Белого дома допустил, что таким образом россияне пытаются выторговать наиболее выгодные для себя условия.

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В то же время Трамп добавил, что РФ хочет прекращения войны. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, диктатор Владимир Путин, возможно, затягивает заключение мирного соглашения с Украиной. При этом Трамп отметил, что сам делал подобное годами, намекая на получении наиболее выгодных условий от сделок.

"Я не знаю. Я имею в виду, я дам вам знать в определенный момент. Но я думаю, что Россия хочет, чтобы это закончилось, но, возможно, они тянут время. Я делал это годами, знаете ли; я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать, совсем… Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось в этот момент", – ответил Трамп.

Также он подчеркнул, что хочет как можно скорейшего прекращения огня, потому что обе стороны конфликта несут огромные потери. По словам американского президента, и Украина, и Россия теряют в среднем по 2500 солдат каждую неделю.

"Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения. Я вижу фотографии полей сражений; я бы предпочел их даже не видеть. У нас руки, ноги и головы по всему полю. Вооружение смехотворно. Теперь это большая проблема с беспилотниками. И я просто хочу, чтобы это прекратилось", – сказал Трамп.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает "тормозить" усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня в Украине, о котором США договорились с Украиной.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море.

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