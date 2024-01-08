Всех развеселило сообщение американской разведки о том, что китайские ракеты заполнены водой вместо топлива и только имитируют боеготовность. Новость стала хорошей возможностью рассказать, что на самом деле происходят между двумя сверхдержавами: накануне "большой дружбы" они пытаются по-максимуму накрутить друг другу хвоста.

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Китай і далі виступає брокером війни, намагаючись розпорошити вплив США десятком проксі-воєн, особлива увага – підігруванню масштабної війни на Близькому Сході.

Північна Корея вкотре обстріляла узбережжя Південної Кореї. Кім Чен Ин постійно говорить про підготовку до "другого раунду" війни з Сеулом і нарощує потужність ракет. Південна Корея, відповідно, переконана: війна з комуністами - питання лише часу. Західна розвідка вважає, що червоним ще потрібно років 5, аби "причесати" свої збройні сили.

Прем'єр Іраку Мухаммед Шія ас-Судані заявив про виведенняіноземного військового контингенту із країни: антиамериканські настрої в Іраку нібито посилилися на тлі операції в Газі. Насправді країна дедалі більше отруюється впливом Ірану.

Ізраїль опосередковано підігрує Китаю, плануючи удари по території Лівану, проіранських групах в Іраку та Сирії, по хуситах у Ємені. Плюс, Ізраїлю кортить атакувати військові обʼєкти в самому Ірані, що активує солідарність усього близькосхідного регіону.

Вашингтон терміново відправив держсекретаря США Ентоні Блінкена до Близького Сходу з місією "інтенсивної дипломатії" – не допустити отого розпорошення американського впливу.

Турне держсекретар розпочав з Туреччини. Вашингтону дуже важливо, аби в Альянсі не зʼявився ще один Орбан, тому — зважаючи на давню неприязнь Анкари і Єрусалиму — роботи у Блінкена чимало.

Наступними у маршруті є Ізраїль, Йорданія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Єгипет. Премʼєр Ізраїля Нетаньягу відкидає будь-які територіальні компроміси по Газі, адже будь-які поступки коштуватимуть йому посади. У планах Нетаньягу війна з сусідами (привіт, Пекін), тоді як у Блінкена протилежна задача — відновлення безпеки в регіоні політичними важелями.Візит триватиме до 11 січня, очікуємо вісток.

Будьмо відвертими: на нинішньому етапі Пекіну вдалося нав’язати США свій порядок денний, але КНР отримає більше проблем від своїх витівок, ніж вигоди.

Китай фліртує з хуситами-шиїтами, які в Червоному морі перетворилися на піратів XXI ст, тероризуючи нафтові танкери. Тоді як Саудівська Аравія (одна з впливових держав ОПЕК) і Туреччина є сунітськими, зрештою, як і багато інших впливових країн Близького Сходу. Підтримка Пекіном терористів-шиїтів — це виклик цивілізованому сунітському лоббі.

Як і у випадку з Індо-Тихоокеанським регіоном, пентагон відправив на Близький Схід авіаносці, есмінці, винищувачі, крилаті ракети, що значно зіпсує агресивний настрій сателітів Пекіну в регіоні.

Є всі підставки вважати, що Пекін намагається максимально "розігріти" свою переговорну позицію напередодні військових перемовин з Вашингтоном. Орієнтовно, вони можуть відбутися у лютому.

У відповідь пентагон відправляє світ флот і єхидно зливає дані розвідок у пресу, натякаючи, що Сі часто дізнається правду про боєготовність власного війська із американських газет: вони полюбляють розповідати про посадки корумпованих генералів, на місце яких приходять "професіонали" з ЦК компартії Китаю. Свіжа публікація в Bloomberg про імітацію готовності ракетних військ до війни — з цього ж розряду.

Американцям добре відомо, що КНР може бути готовою до ІІІ-ї світової у перспективі 5 – 10 років, саме тоді Піднебесна планує перетворитися на ядерного лідера світу, збільшивши ядерні арсенали утричі. До того часу у Вашингтона є добрий шанс домовитися.