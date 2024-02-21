Пашинскому нужно ставить задачи по изготовлению оружия, а не пытаться посадить, – военный Фирсов

Военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины 7 и 8 созывов Егор Фирсов считает, что ситуация с делом Сергея Пашинского выглядит странной и вызывает негодование. В тюрьму пытаются посадить людей, вовлеченных в оборонную отрасль.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За делом Пашинского слежу потому, что хорошо понимаю важность оборонной отрасли. Ситуация очень странная и возмутительная. Эта ситуация вызывает множество вопросов. Враг делает все для того, чтобы их предприятия работали в три смены в сутки. В РФ наоборот выпускают людей, чтобы они воевали в их пользу. А у нас какая-то другая ситуация. Мы пытаемся посадить в тюрьмы людей, которые вовлечены в оборонную отрасль. Я не фанат Сергея Пашинского, я всегда был его оппонентом, но человек разбирается в оборонной отрасли", - подчеркнул Фирсов.

По словам военнослужащего ВСУ, сейчас мы страдаем от российского нашествия, и нам нужны снаряды, менеджеры, организация военного производства.

"Пашинского наоборот должны были вызвать и поставить задачу: господин Пашинский, есть боевая задача по выпуску снарядов 120 мм, нужно изготовить 500 тыс. снарядов для наших войск на фронте. Вот такой должен быть разговор. Страна во время войны, как подразделение на передовой. Есть разные люди, с разным прошлым, они не идеальны, но подразделение имеет боевую задачу, которую он должен выполнить.Если выдернуть сильного бойца, и начать выдвигать какой-то вопрос 10-летней давности, то это удивительно выглядит.Сейчас мы страдаем от нашествия, и нам нужны снаряды, менеджеры, организация военного производства. Нужно подтягивать всех людей, чтобы закрыть эти проблемы", – добавил Фирсов.

Напомним, эксдепутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко подчеркнул, что отстранение Пашинского от процессов украинского ВПК будет иметь негативные последствия

Лидеры мнений, ветераны русско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт. .

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ по поводу попытки хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями о том, что не так с полученным им подозрением.