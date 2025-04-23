'Пасхальное перемирие' Путина было маркетинговой операцией, – глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал 30-часовое "перемирие", которое российский диктатор Владимир Путин объявлял на Пасху. По мнению дипломата, этот шаг руководства страны-агрессора являлся маркетинговой операцией.

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Направлена она была на президента Соединенных Штатов Америки Донадьда Трампа. Об этом Барро сказал во вторник, 22 апреля, передает Reuters.

"Я думаю, что (пасхальное) перемирие, которое он (Путин) объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией обольщения, направленной на то, чтобы избежать нетерпения президента Трампа", – считает он.

Несмотря на неоднократные нарушения перемирия, по крайней мере наблюдается снижение интенсивности использования беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, отметил дипломат. Это, возможно, может открыть двери для дальнейшего перемирия.

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также заявила, что "объявлявший Путин пасхальное перемирие" было хитростью со стороны РФ, призванной предотвратить то, чтобы Трамп "потерял терпение" в отношении Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировали "пасхальное перемирие", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Там отметили, что и Россия, и Украина продолжали вести боевые действия в этот период – в ООН "приняли это к сведению".

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