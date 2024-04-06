"Партнеры видят происходящее в Украине": Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки, состоявшей из представителей обеих партий и обеих палат Конгресса. Среди них были сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли, а также от Республиканской партии Эшли Гинсон и Чак Эдвардс.
Встреча состоялась во время рабочей поездки главы государства в Черниговскую область. Об этом сообщили в Офисе президента.
В ходе встречи Зеленский выразил благодарность Президенту США Джозефу Байдену, его администрации, обеим палатам и партиям Конгресса США за постоянную поддержку Украины в контексте российской агрессии.
"Благодарен визитом представительной двухпартийной и двухпалатной делегации на Черниговщину, который является мощным сигналом поддержки для всех украинцев. Очень важно, что в селе Ягодное вы собственными глазами увидели ужасные последствия российской агрессии", – отметил президент.
Он также выразил надежду на скорейшее принятие решения о выделении пакета поддержки Украине.
"Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь", – сказал Зеленский.
Кроме того, глава государства подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой, потребностях украинских сил обороны, а также о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.
Президент отметил роль Конгресса США в формировании правового контекста использования замороженных российских активов для нужд Украины.
Также он добавил, что крайне важна поддержка партнеров по производству оружия и боеприпасов в Украине.
"И я благодарен всем в Соединенных Штатах, каждому американскому сердцу, которое так же, как и мы в Украине, не подчиняется злу и ценит жизнь", – резюмировал Зеленский.
Напомним, Глава государства Владимир Зеленский 5 апреля наградил военных и гражданских за оборону и освобождение Черниговской области от российских захватчиков. Торжества прошли по случаю второй годовщины освобождения области.
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