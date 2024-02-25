Парламентский саммит Крымской платформы в 2024 году состоится не в Украине: где проведут

В этом году Украина проведет парламентский саммит Крымской платформы в Латвии. В 2023 году встреча прошла в Праге.

Об этом сообщил спикер Руслан Стефанчук. Соответствующее заявление он сделал в своем выступлении в рамках форума "Украина. Год 2024".

"Парламенты мира прошедшие два года очень активно поддерживали идею проведения Крымской платформы", – отметил он.

Председатель Верховной Рады напомнил, что в 2023 году парламентский саммит прошел в столице Чешской Республики, в Праге. На ней удалось собрать 70 парламентов и парламентских организаций стран мира.

"В этом году мы будем проводить этот саммит в Латвии", – проинформировал Стефанчук.

Как сообщалось, основная цель парламентского саммита Крымской платформы – подтвердить международную поддержку Украины и привлечь внимание мирового сообщества к ситуации на Крымском полуострове, оккупированном Россией в нарушение международного права в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы уже были на территории временно оккупированного Крыма. По его словам, защитники провели операцию на полуострове в 2023 году.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024 год может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только военным путем, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов из Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он пояснил, что на восток нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии поставок.

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