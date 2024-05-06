Сначала они вместо хорошей спикерши выбрали плохого спикера.

Потом плохой спикер стал не таким плохим и его сняли, причём совместно.

Потом вместо него выбрали более плохого.

Именно между этими двумя последними событиями — снятием плохого и избранием более плохого — был внесён законопроект о помощи.

Почти все были за, причём и в Палате, и в Сенате, но более плохой не разрешал голосовать.

Потом были перерывы, праздники и каникулы, а потом снова то же самое.

Потом, не дождавшись голосования в Палате, проект приняли в Сенате.

В Палате тоже почти все были за, но в промежутках между перерывами, праздниками и каникулами более плохой не разрешал голосовать.

Потом неожиданно тот самый, что более плохой, передумал, заменил безвозвратную помощь на возвратную, которую можно не возвращать, разделил проект на четыре и разрешил проголосовать за каждый отдельно.

Потом их объединили снова и снова направили в Сенат, который снова за них проголосовал, причём снова за всё вместе, как и раньше.

Потом того, что более плохой, пообещали совместно снять, чтобы заменить на ещё более плохого, но в Палате сказали, что совместно больше не выйдет.

То есть всё закончилось очень хорошо. Если не считать кровь, смерти, разрушения и потерянные земли. Но то уже было не у них. И в Палате, и в Сенате всё было хорошо.