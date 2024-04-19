Пакет помощи от США: положительное решение совсем рядом, но все еще существует большое противодействие антиукраинским силам

После атаки Ирана на Израиль Палата представителей Конгресса США проведет долгожданное голосование о помощи Украине, Израилю и Тайваню уже 20 апреля. Президент Джо Байден поддержал проекты.

Первоначальный пакет помощи разделили на три отдельные части. По Украине документ предусматривает выделение 60,84 млрд, дальнобойные ракеты ATACMS и переход на систему займов, которой не было раньше.

"Оказание Украине летальной помощи критически важно. Честно говоря, я бы лучше послал патроны в Украину, чем американских ребят. Нужно поступать правильно и сейчас не пора играть с этим в политику", – заявил спикер Палаты представителей Джонсон.

Наряду с этим американцы внесли в украинский пакет определенные рычаги, которые позволяют им и дальше проводить игру в "да, но нет". Например, если "передача дальнобойных ракет ATACMS будет наносить ущерб национальной безопасности США, то президент может отложить передачу этих ракет на неопределенный срок". Так или иначе, главное сейчас – принятие пакета помощи и предоставление вооружения в максимально сжатые сроки.

О том, что содержится в законопроектах Палаты представителей США о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню, – в материале OBOZ.UA.

Что предполагает основной пакет

Усилия Конгресса одобрить военную помощь Украине в течение нескольких месяцев были нивелированы из-за позиции республиканцев, настаивавших на том, что документ должен быть связан с решением потребностей на границе США и Мексики.

В феврале Сенат принял законопроект, предусматривавший 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и другим американским союзникам, но не содержавший положений по границе США. Несмотря на то, что документ был принят с широкой поддержкой обеих партий в Сенате, Джонсон постоянно отказывался выносить его на рассмотрение Палаты представителей. Без голосования в Палате за его одобрение законопроект оставался в тупике до этой недели.

17 апреля были обнародованы три отдельных пакета финансирования для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона, а также четвертый законопроект, содержащий другие внешнеполитические предложения. Общий пакет расходов составляет 95,3 миллиарда долларов, что соответствует общей сумме, принятой Сенатом в феврале, но содержит несколько отличий, направленных на то, чтобы привлечь некоторых консерваторов в Палате представителей.

Помощь Украине составит около 61 миллиарда долларов, но более трети этой суммы будет направлено на пополнение систем вооружения и боеприпасов для армии США. 13,8 млрд, предоставленных Украине на закупку оружия у США, примерно соответствуют предыдущему законопроекту Сената.

Основное отличие между двумя пакетами состоит в том, что законопроект Палаты представителей предусматривает более 9 миллиардов долларов экономической помощи Украине в форме "прощенных кредитов". Законопроект Сената не содержал такого положения. Идея о помощи в виде займа является ключевым политическим предложением Трампа по отношению к Украине и поддерживается рядом республиканцев.

Главное из украинского законопроекта, который будет представлен для голосования:

▪️Предусмотрено выделение 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23 миллиарда должны пойти на пополнение арсеналов США. 13,8 миллиарда направят на закупку у американских оборонных компаний новых вооружений и оборудования для украинской армии. Чуть больше 13,4 миллиардов долларов предлагается направить на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

▪️ Законопроект предусматривает выделение почти 9,5 млрд долларов для экономической поддержки в виде займа до 30 сентября 2025 года.

▪️ Заложен механизм списания ссуды. После 15 ноября 2025 года президент США сможет списать 50%, а с 1 января 2026 года – вообще аннулировать какую-либо задолженность правительству Украины, но если эти решения поддержит Конгресс.

▪️ Передача ATACMS. "Президент США передаст тактические ракеты большой дальности как только это станет практически возможным после даты вступления в силу Закона".

▪️ Если президент определит, что "осуществление передачи армейских тактических ракет дальнего действия правительству Украины может нанести вред национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов, то президент может отложить такую передачу и должен сообщить об этом комитетам Конгресса".

Еще один пакет касается Украины

Палата представителей чуть позже рассмотрит и четвертый пакет о национальной безопасности, также касающийся Украины, ведь предусматривает конфискацию российских активов (согласно документу, речь идет о 4–5 млрд долларов). Кроме того, в нем еще принудительная продажа TikTok и наложение санкций на Иран.

Законопроект под названием "Акт о мире в XXI веке через силу" также важен для нас из-за возможности конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ, а также расширения антироссийских санкций. Этим законопроектом предусматривается создание специальных фондов для компенсации и поддержки Украины.

Помогая друзьям, помогаем себе

Джо Байден заявил, что не будет медлить с подписанием законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их одобрения Конгрессом.

В своем выступлении он заявил, что часть денег в поддержку Украины осядет в США. Это аргументы для внутренней аудитории, чтобы ограничить критику трампистов о "сожжении" американских денег в Украине.

"Мы пошлем военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем выделенные деньги, чтобы пополнить их, покупая у американских поставщиков. Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупая американскую продукцию, произведенную американскими рабочими, поддерживающие рабочие места в 40 штатах", – отметил Байден.

Борьба не завершена

Хотя шансы на положительное решение вопроса с украинским пакетом помощи достаточно высоки, 20 апреля в Палате представителей будет очень напряженным, ведь критика со стороны трампистов не прекращается.

Еще до публикации законопроектов экспрезидент и некоторые республиканцы настаивали на приоритетности защиты южной границы и выделении средств Израиля. Чтобы сгладить недовольство наиболее радикальных однопартийцев, Джонсон представил отдельный законопроект о безопасности границы. Но, несмотря на пограничный компонент соглашения, они все еще обещают заблокировать законопроекты, угрожая спикеру отставкой.

Так, член палаты представителей от Аризоны Крейн назвал документ "разочарованием", а его коллега Мэтт Гетц из Флориды – "капитуляцией". Еще дальше пошла член Палаты представителей, республиканка Грин, которая угрожает отстранить Джонсона от должности, если он и дальше будет пытаться продвигать пакет помощи для Украины.

"Джо Байден объявил, что поддерживает законопроект Палаты представителей, продвигаемый Джонсоном. Джонсон – не наш спикер, он их. Вопрос в том, сколько еще мы будем это терпеть?", – заявила она.

Со своей стороны спикер Палаты представителей заявил, что не позволит этой угрозе повлиять на него, заявив, что поддержка Украины чрезвычайно важна. "Я мог бы принять эгоистическое решение... но я делаю здесь то, что считаю правильным".

Поскольку ряд республиканцев открыто выступают против законопроектов, Джонсон будет полагаться на поддержку демократов и, кажется, он ее получит.

Ждем положительного результата

"Главное сегодня то, что наконец-то есть эти четыре отдельных законопроекта, что объем финансирования для Украины в 60,8 миллиарда долларов, который был проголосован Сенатом, сохраняется. Важно то, что мы наконец-то увидели, что имеется в виду, когда говорится о ссуде. Не менее важный фактор, который нас сейчас беспокоит – снабжение ракет, снарядов, средств ПВО и так далее, чего нам не хватает на протяжении нескольких месяцев. Для этого США планируют выделить более 23 миллиардов на пополнение американских вооружений, запасов и средств защиты, отправив вооружение из своих складов. Это та сумма, которой мы больше всего ждем", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и замминистра обороны Украины.

"Важно и то, что в документе предусмотрена передача ракет ATACMS большой дальности. Это наконец-то становится реальным. Второе, о чем следует сказать, это то, что отдельно выделены две суммы. Это 7,85 млрд и 1,6 млрд долларов, которые предоставляются Украине в виде ссуды. Речь идет об экономической помощи. Итак, в категорию ссуды приходится всего 9,5 миллиардов долларов. То есть все спекуляции Трампа на тему "помощь только в кредит", они теперь могут остановиться. Более того, президент США имеет возможность эту сумму списать по согласованию с Конгрессом. То есть теперь понятно, о каких кредитах и условиях идет речь", - отметил Игорь Долгов.

По словам дипломата, чрезвычайно актуален для Украины и четвертый законопроект, в котором говорится о замороженных российских активах. То есть можно сказать, что с представлением четырех отдельных законопроектов определенный круг замкнулся. Для нас важно теперь увидеть, является ли этот круг последним и уже все, и теперь только ждать, когда будут поставки вооружения. Или дальше снова будут какие-то процедуры.

"Итак, будем надеяться, что все эти очень тяжелые для нас события, сложные, кровавые, которые происходят на фронте, в Чернигове или в других городах, что мы наконец-то увидим реальную помощь для решения этих проблем. Наконец-то получим оружие, которое пойдет на линию фронта для наших защитников.

Я надеюсь, что все будет положительно решено для Украины, потому что терпение уже у всех прервалось. Ведь спикер Палаты представителей Майк Джонс сказал, что сейчас критически важно предоставление Украине летальной помощи, поэтому это та вещь, которую следует сделать. Будет трагически и непонятно, если это будет не так.

Поэтому давайте ждать субботы и надеяться, что на американских военных базах уже грузят ракеты в самолеты, и вот-вот они прибудут к нам", – отметил Игорь Долгов.