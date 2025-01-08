В Киев накануне 'Рамштайна' прибыла делегация США: стало известно, о чем говорили

В среду, 8 января, в Киев прибыла американская делегация во главе с директором по Украине Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоно. Накануне заседания Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" представители Совета нацбезопасности США обсудили приоритетные цели Украины на 2025 год.

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Также в ходе встречи с украинской делегацией речь шла о плане помощи в сфере безопасности на текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

С представителями делегации из США встретился заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев. Кроме вопроса о предоставлении военной помощи Украине, стороны обсудили сотрудничество в рамках совместных проектов.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в 2024 году и планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году. В украинском оборонном ведомстве отметили, что среди приоритетных целей нашей страны в 2025 году остаются укрепление сил обороны вдоль линии боевого столкновения, улучшение боеспособности подразделений, усиление защиты украинского неба, а также развитие оборонно-промышленного комплекса. При этом для реализации этих вопросов важно понимать, какими будут объемы помощи от партнеров.

Кроме того, стороны обсудили статус объявленных ранее инвестиций в украинское производство БПЛА и развитие других совместных проектов в области оборонно-промышленного комплекса. Отдельное внимание было уделено дальнейшей помощи США в отношении конкретных видов вооружения и боеприпасов. Также делегации синхронизировали позиции по украинским потребностям и американским возможностям.

Директор по Украине Совета национальной безопасности США подчеркнул важность сотрудничества между оборонными индустриями обеих стран и развития проектов совместного производства, сосредоточенных в первую очередь на усилении собственных способностей Украины.

Напомним, 9 января в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Высшее военно-политическое руководство страны уже готовится к этому мероприятию.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин отправится в базу Рамштайн в Германии для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины.

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