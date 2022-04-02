Ответственность за коллаборацию неотвратима: Зеленский посоветовал российским 'гауляйтерам' искать прописку в Ростове

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил тем, кто решил пойти в "гауляйтеры" и "руководить" некоторыми временно оккупированными городами на юге Украины, о неотвратимой ответственности за коллаборацию. Он посоветовал им искать прописку в Ростове.

В видеообращении, опубликованном в ночь на 2 апреля пресс-службой президента в Telegram, Зеленский назвал это глупой первоапрельской шуткой оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте конца страницы).

Президент отметил, что россияне во временно захваченных городах назначают "руководителей" и угрожают работникам предприятий и органов власти – чтобы "сотрудничали с этими обманутыми назначенцами".

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"Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-то в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение", – отметил глава государства.

Напомним, что в городе Токмак Запорожской области, временно находящемся под контролем российских оккупантов, захватчики решили провести так называемый референдум, на котором будет "решаться" судьба этого населенного пункта.

В то же время жители города выступают против оккупантов – в начале марта тысячи человек вышли на митинг против российских агрессоров. В это время на крышах админзданий находились снайперы захватчиков. Местные жители были возмущены тем, что оккупанты пытались снять украинскую символику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис Генерального прокурора объявил о подозрении заместительнице главы Бердянской районной госадминистрации в предательстве родины в условиях войны. В настоящее время чиновница находится в следственном изоляторе, ожидая заседания суда.

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