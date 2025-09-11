Польша разворачивает на границе с Россией и Беларусью 40 тыс. военных: что происходит

Польша резко увеличивает военное присутствие на восточных границах, готовясь к масштабным учениям России и Беларуси. Решение объявили после серии инцидентов в воздухе и предупреждений союзников о возможных провокациях.

Польские медиа, в частности TVP World, сообщили, что к охране границы с Беларусью и Калининградской областью привлекают около 40 тысяч солдат. Это происходит накануне старта маневров"Запад 2025", которые начнутся в пятницу. Участие в учениях на польской стороне принимают и военные стран НАТО, готовясь к возможным сценариям.

Вице-министр обороны Чезари Томчик пояснил, что армия в течение нескольких месяцев проводила собственные тренировки с участием более 30 тысяч польских и союзных военных, чтобы адекватно ответить на угрозу. Он подчеркнул, что "Запад 2025" является наступательными учениями, а не только оборонительными, как это пытаются подать Москва и Минск.

Формат учений вызывает беспокойство у западных партнеров Польши. Министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что Россия и Беларусь будут отрабатывать "очень агрессивные сценарии", как это было перед вторжениями в Грузию и Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что маневры могут стать "прикрытием" для новой атаки на страны Запада. Литва в то же время оценивает участие в "Запад 2025" в 30 тысяч военных – меньше, чем в 2021 году.

Еще до инцидента с беспилотниками в ночь на среду Варшава объявила о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью на время учений – с пятницы до вторника. После массового вторжения дронов российского производства польские власти продлили ограничения "до дальнейшего распоряжения".

В Варшаве считают, что одной из задач "Запад" является отработка атаки на так называемый Сувальский коридор – узкий участок между Польшей и Литвой, зажатый между Беларусью и российским Калининградом.

Польша последние годы активно укрепляет свою восточную границу. Особое внимание уделено 400-километровому участку с Беларусью, где продолжается миграционный кризис. Минск и Москва уже неоднократно обвинялись в направлении мигрантов в ЕС с целью дестабилизации.

По данным правозащитников, на маршруте погибли десятки людей. В то же время именно белорусские военные накануне предупредили польскую армию о приближении дронов – этот шаг польский Генштаб назвал "полезным, но неожиданным".

Кроме того, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что вторжение российских дронов в Польшу является "очень дерзким поступком", но провокации будут продолжаться. НАТО проводит консультации по четвертой статье Альянса и готово обеспечить сдерживание агрессивных действий Москвы, добавил он.

