Натянули колючую проволоку: Польша полностью перекрыла границу с Беларусью. Фото и видео

В ночь на пятницу, 12 сентября, Польша полностью перекрыла границу с Беларусью. Такие действия стали ответом на агрессивные совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" и другие провокации со стороны Москвы и Минска.

Об этом сообщает польское издание onet. О решении закрыть границу 9 сентября заявил премьер-министр Дональд Туск.

Что известно

"Приостановление пограничного движения с Республикой Беларусь действует в обоих направлениях – выезд из Польши в Беларусь и въезд в нашу страну (Польшу. – Ред.). Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов", – говорится в статье.

Отмечается, что водителям легковых авто запрещено пересекать границу через пункт пропуска Тересполь-Брест, а водителям грузовиков – через Кукурики-Козловичи.

Кроме того, прекращена работа трех железнодорожных переходов для грузовых перевозок: Кузница Белостокская-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.

В белорусском государственном информагентстве БЕЛТА опубликовали фото и видео, где польские пограничники закрывают границу с Беларусью.

"Поляки продолжают натягивать колючую проволоку (спирали Бруно) на границе и устанавливают заградительные щиты", – говорится в сообщении.

Что известно об учениях "Запад"

Масштабные ежегодные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. В них примут участие до 150 тыс. военных.

Во время учений будут отрабатываться отражения ударов с воздуха и борьба с ДРГ, а также планироваться применение ядерного оружия и баллистической ракеты "Орешник".

Что предшествовало

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства заявил о закрытии границ с Беларусью. "В пятницу начнутся чрезвычайно агрессивные российско-белорусские маневры. Польские военные и союзные силы дадут ответ", – сказал он. Соответствующие меры осуществляются из соображений государственной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на указанных совместных учениях отрабатывают нападение на Польшу. Глава польского правительства предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

