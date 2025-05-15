Отсутствие справедливого мира в Украине может привести к хаосу, – Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление касательно мирного урегулирования войны в Украине. Он отметил, что мир должен быть достигнут с уважением к территориальной целостности нашего государства.

Видео дня

В противном же случае миру грозит хаос. Соответствующее заявление Гутерреш сделал 14 мая во время конференции в Берлине, передает Sky News.

Он предупредил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет за собой хаос во всем мире.

"В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право взяло верх. В противном случае мы прокладываем путь к хаосу во всем мире", – сказал генсек.

Его слова прозвучали на фоне переговоров в Турции между Россией и Украиной, которые должны состояться 15 мая. Также в страну уже прибыли представители США.

Напомним, что ранее у Гутерреша прокомментировали "пасхальное перемирие", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Там отметили, что и Россия, и Украина продолжали вести боевые действия в этот период, и в ООН "приняли это к сведению".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об открытии "окна возможностей" для завершения войны России против Украины и установления на территории государства устойчивого мира. Он ожидает прогресса в мирном урегулировании уже в ближайшие 10-14 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!