Общеизвестно, что право – важнейший социальный институт, который в условиях развитой демократии ассоциируется с порядком, справедливостью и правдой. Однако, как ныне становится очевидно, даже когда качественно продвинутое право и является справедливым по форме и целям, оно может не быть в достаточной степени эффективным. А значит и правдивым. Именно подобный казус имеет место в контексте юридической оценки средствами международного права, законодательств и правовых парадигм цивилизованных стран фактора маниакальной поддержки большинством россиян сумасшедших бесчинств своего плешивого царька в Украине.

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В условиях гуманистических стандартов 21 века для многих здравомыслящих людей и даже квалифицированных юристов видится абсолютно абсурдной не только провозглашаемая многими совокупная безнаказанность россиян. Но и номинальное отсутствие возможности заслуженно признать их коллективным преступником.

Однако, если выйти за пределы формализованной плоскости правовых норм, то де-факто имперский народ уже несёт и еще долго будет нести всевозможную ответственность за злодеяния своего великодержавия. И даже самые прогрессивные условности права бессильны перед неотвратимым вердиктом исконной справедливости и логики социальной эволюции.

Сомнительная в данном случае недопустимость уголовного вменения коллегиальному субъекту (народу) компенсируется правовыми аналогиями и абсолютной нравственной невозможностью прощать изуверство. Поэтому обобщенное международное возмездие за нацизм евразийского населения уже является распространенной практикой. И причем такое праведное преследование “великороссов" осуществляется именно за их чудовищное варварство в Украине. По сути “старших братьев" уже давно неформально распознают в адекватных странах и геополитическом контексте этаким консолидированным преступником. Об этом, правда, пока стеснительно не заявляют во всеуслышание.

А как же может быть иначе? Ведь никто не сомневается в доблестном противодействии рашистской агрессии со стороны всего украинского народа в обобщенном выражении – невзирая на его внутрисоциальную плюралистичность. Российская интервенция аналогичным образом представляется абсолютно общенародной, несмотря на отсутствие внутреннего единообразия в имперском обществе с очевидным преобладанием путинских симпатиков. В социумах именно так - в едином знаменателе синтезируется разнообразие процессов, их итоги и ответственность за результаты.

Преступления, оправдания и кровавый коллективизм

Множится ужасающий вал преступлений рашизма в Украине. Орды обезумевших орков, холодящие душу зверства, невиданные потоки тошнотворной шовинистической лжи и маниакальной ненависти... Победа будет добыта Украиной величайшими усилиями и потерями. Уступать агрессору нельзя ни в чем: поблажки сродни недальновидному прощению, которое лишь подвигнет насильника к новым посягательствам. А беспримерные злодеяния “русского мира" не могут остаться лишь скорбным и назидательным достоянием истории. Но и должны повлечь бескомпромиссное покарание всех, кто виновен в геноциде украинского народа и попытке разрушения миропорядка. Как и прежде, настаиваю на том, что адская агрессивность путинизма гораздо циничнее и опаснее для всего человечества, чем даже преступления гитлеризма. Невзирая на территориальные масштабы и колоссальные жертвы Второй мировой. Воистину грандиозным является культурно-ценностный разрыв в нравственных устоях человечества настоящего времени и 30-40-х годов прошлого века. Значимость жизни и достоинства человека тогда и сейчас – разные величины. Равно, как и цинизм фашизма в условиях колониального передела мира в прошлом не сопоставим с вероломством кровавого путинизма в рамках текущих тенденций глобализации и информационной открытости либерального мира. Да ещё – с учётом фактора апокалиптического ядерного оружия... Ныне - переломный момент истории. В эпоху, когда его просто не должно было быть. И когда этот излом реально способен уничтожить человечество или обратить его историю вспять - к хаосу и деградации. Именно такой жуткий кризис мы сейчас переживаем и его исход преимущественно зависит от отваги и упорства Украины, её способности сплотить вокруг себя союзников.

Так каковы же субъекты преступлений кровожадного великодержавного империализма? Кто должен нести ответственность за тяжелейшее грехопадение “русского мира"?

В информационном пространстве регулярно приходится сталкиваться с распространенными реабилитирующими суждениями всевозможных защитников “широкой русской души". Которые, конечно, не отрицают преступность путинского режима, но запальчиво разглагольствуют о невозможности, несправедливости и даже нецелесообразности коллективной ответственности россиян. Об этом, глубокомысленно смакуя разнообразные лукавые оговорки, не редко вещают некоторые дорожащие завышенной этнической самооценкой российские “либералы". Да и отдельные украинские глашатаи лозунгов “нам рядом с ними жить, и они никуда не денутся" или “в России абсолютное большинство порядочных, но запуганных граждан" усиленно продвигают тезисы “об отсутствии необходимости загонять соседей в угол". Тут вспоминают и “высоконравственную" великую русскую культуру, и принцип индивидуализации ответственности. Во всем, мол, виноват лично Путин и группа его ближайших соратников. Ну и, пожалуй, все указанные лица единогласны, что следует обеспечить неотвратимость ответственности боевиков РФ, которые непосредственно чинили зверства на территории Украины. А, дескать, иные россияне, несмотря на тотальную поддержку действий Путина, не должны являться субъектами какой-либо ответственности за злодеяния империи, состоящей из них сообща и их консенсуса.

Дабы определиться со справедливостью подобных суждений, пожалуй, целесообразно осознать системную конструкцию человеческого общества. Все элементы социального устройства взаимосвязаны и обусловлены качествами друг друга. Не будем оперировать содержанием сложного понятия “гомеостаз", органически относимого к специфике человеческой самоорганизации. Но отметим, что любая открытая система стремится к стабильному и долгосрочному равновесию, устойчивости структуры. Это – вопрос “выживания" системы как данности. Дабы избежать излишнего академизма, предлагаю прибегнуть к иллюстративной аналогии. Например, принимая во внимание простейшие прикладные физические системы, мы удостоверимся, что шкаф не будет шкафом и потеряет функциональность без ножек, дверей и полок. А дом не является домом без фундамента, стен, окон или крыши. В то же время, составные сегменты – всегда части целого. Таким образом, интегрированные качества системы всегда присущи всем её элементам. Это функциональное смешение компонентов во имя целостности совокупности. Каждый в отдельности элемент упомянутых шкафа или дома не будет являться шкафом либо домом, как таковыми. Но предстанет, с одной стороны, носителем общих качеств целостной вещи. А, с другой стороны, дополнит её целевые функции. И, наконец, приобретёт итоговое предназначение только в комплексе и взаимодействии всех сегментов структуры.

А уж человеческому обществу, состоящему из мыслящих существ, наделенных волей и творческой активностью, сосуществование которых всегда обусловлено правилами сожительства – социальными запросами и общественным договором, изрядная качественная идентичность элементов присуща в значительной мере. В любом государстве, как обособленном социуме, происходит перетекание нравственно-интеллектуальной энергии и её консолидация в виде национального мировоззрения (культуры и морали) и государственной идеологии. Сумма интеллектов, миграция информации и коллективный опыт в традициях и развитии – это база общественного сознания. Такая константа свойственна для всех периодов социальной жизнедеятельности Homo sapiens. Причем, и в древнем мире, и в средние века это правило функционировало со всей очевидностью – сообразно этическим ценностям и культурным установкам, характерным для соответствующих эпох и государственных образований. Тезис о том, что “каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает" по сути является иносказательным выражением аксиомы, что “власть – это концентрированное выражение коллективного сознания народа". Не следует думать, что в стародавних рабовладельческих странах, восточных деспотиях или, скажем, колониальных империях сколько-нибудь существенное количество людей представляли себе более справедливую форму организации общества, чем наличная. Нет, конечно, борьба за жизнь и независимость угнетенных всегда в той или ино форме имела место. Но она в большей степени носила естественно инстинктивный и традиционалистский характер. Распространенных культурных доктрин равенства и человеколюбия просто не было. Вплоть до появления соответствующих радикальных революционных идей, доминировали совсем иные культурно-нравственные ориентиры. Понятные и воспринимаемые всем сословиями как неизбежно безальтернативная данность.

Народ ведь суверен и носитель власти - по естественное природе человечества, а не в силу того, что кто-то однажды придумал сформулировать ныне общепризнанную либеральную аксиому. Без населения, его территории обитания, труда и добровольного либо вынужденного согласия с властью никакое государство просто невозможно. Государство – лишь внешняя институциональная оболочка пространственно и этнически выделенного общества. Только народам былых веков было невдомек, что именно они являются источниками власти. И объединившись, могли бы её отобрать у узурпаторов и обустроить наиболее справедливым и перспективным образом. Именно этот объективный изъян неотвратимо затяжного и последовательного эволюционного процесса в конечном итоге преодолевается лишь постепенным прогрессом общественного сознания.

И вот – текущий просвещенный век становления информационного общества: гуманитарные ценности, либеральные стандарты организации социума, открытость и свободной движение информации, высокие технологии, нарративы терпимости, сострадания, равенства и свободы самовыражения личности... Цивилизованность в формате базовых ментальных ценностей, выстраданных человечеством в течение длительных периодов жестокости, крови, лишений и бедствий, теперь является достоянием всех стран и народов, открытых для прогресса, жаждущих развития. Для всех государств, коллективный интеллект населения которых хоть как-то готов к восприятию и реализации эталонов социального развития.

Даже для несуразной России. Которая, как и иные этно-социальные общности, может “взять" из современных достижений цивилизации ровно те ценности и в таких количествах, которые будут соответствовать внутреннему ментальному потенциалу и социальным запросам. РФ “берет" из канвы мирового прогресса не так много фундаментальных сущностей. Но очень много – в контексте потребления передовых благ, на производство которых Московия сама просто не способна. Она потребляет техногенные продукты западных стран и Китая. С жадностью впитывает в себя импортные товары высокого качества, сервисные методы обеспечения социального комфорта, характерные для развитых государств. С удовольствием поглощает продукты индустрии развлечений и модных трендов, вырабатываемых на Западе. Всё! Россия абсолютно ничего не привносит в глобальную социальную эволюцию и не берет из этого процесса по-настоящему ключевых значений. Сродни научных и образовательных новаций, истинной демократии, рыночной экономики, правового государства, примата прав и свобод человека. По своему историческому обыкновению, ограничиваясь лишь имитацией передового развития и ложью.

Россия – почти Ад на Земле, а россияне – вполне себе преступное сообщество

Так вот. На мой взгляд, абсолютно бессмысленно отрицать, что деспотизм, имперский шовинизм, жестокость и коварство России, как государства и политического образования, является производным и вполне репрезентативным фактором, вытекающим из неотесанности, патриархальности, жестокости и цинизма российского народа. Столь низменные и примитивные обобщенные качества, коренящиеся в глубинах российской коллективной ментальности, неизменно находили свое воплощение в кровавой, клочковатой и далекой от прогрессивной динамики истории России. Это обстоятельство отнюдь не исключает того факта, что в социальной среде имперского монстра эпизодически возникали гении и благотворные тенденции. Но, во-первых, такие проявления, в разрезе огромной территории и численности населения России, всегда были крайне незначительными А, во-вторых, прогресс никогда не выступал доминантным идейным импульсом российского общества. И поэтому позитивные интеллектуальные нарративы здесь не пускали основательные корни, а социальный прогресс всегда имел извращенную форму, запоздалый и натужный характер.

В целом, самопровозглашенно “великая" и высокопарно самовлюбленная русская культура изрядно токсична и в значительной мере пустотела. Токсична – в том разрезе, в какой она породила рашизм в разных его чудовищных проявлениях (рабское крепостное право, реакционная монархия, большевизм, сталинизм, путинизм) и подпитывается его воинственной алчностью. Пустотела – в той части, в какой даже благородные проявления культуры абсолютно не способны отрезвлять и облагораживать затуманенное общественное сознание, направлять его развитие в позитивном русле. Таким образом, русская культура, берущая истоки в народной среде, очищенная от высокопарной великодержавной мишуры, в целом, не является сколько-нибудь благотворным обстоятельством. Не способен на фундаментальный прогресс и собственно российский народ. Об этом бесспорно свидетельствуют неумолимые факты. Ведь культура – это даже не столько книги, музыка, картины или балет. Это – прежде всего – мораль, образ жизни, труд и хозяйствование! В каких из этих сфер россияне преуспели? Да и о тех же Пушкине, Чехове, Достоевском, Тургеневе или Мусоргском и их творчестве россияне в своем большинстве не знают ничего. В лучшем случае – с трудом вспомнят фамилии.

Ответственность – это не возможность, а неизбежный факт, следующий за преступлением

А теперь – вновь об ответственности. Путинизм – плоть от плоти порождение традиционной русской культуры. Это – катастрофически мрачный социальный запрос на величие, коренящийся в недрах этнокультурной природы россиян. Это и есть та самая пресловутая “русскость", приобретшая в современной интерпретации форму бесчеловечного неонацизма. Великодержавная спесь обусловлена не экономическим развитием и, как следствие, процветанием, а ложью и бесконечным присвоением всего, на что распространяется имперская алчность.

Таким образом, россияне совокупно, несомненно, несут ответственность за рашизм - свое кровавое детище. За воплощение своих шовинистических чаяний, в равной степени замешенных на раболепном чинопочитании, безволии и притязании на мировое доминирование без усилий и заметного участия в ментальной, материальной и структурной эволюции глобального человечества. Несомненно, в социальной среде Мордора присутствуют честные и порядочные люди – изгои и белые вороны. Значительная часть из них молчалива и пассивна. Иные – активные и резонансные - подвергаются жестким репрессиям и являются закрепощающим назиданием для единомышленников. Но в общем контексте это оговорка лишь констатирует некое исключение из правил и существенно не влияет на общую неблаговидную картину упадочного коллективного морального облика россиян.

Очевидно, что единственная надежда на возможность освобождения российского общества от мрачного сумасшествия заключается отнюдь не в процессах внутренних мировоззренческих трансформаций и тенденций очищения. А в усилиях Украины, призванной не только отбиваться от агрессии евразийского маньяка, но и устроить ему взбучку, способную привести к отрезвлению массового сознания неадекватного “старшего брата".

Дабы установить объективность и неизбежность коллективной ответственности россиян даже и не нужно проводить соответствующую аналогию с послевоенной Германией. Хотя такое сопоставление и абсолютно справедливо. Подобная ретроспектива не особенно нужна: невзирая на трагическую одержимость нацистского периода, немцы – высокоразвитая и прогрессивная нация, оказавшаяся способной на глубокое смиренное покаяние, назидательную рефлексию и гуманистическую трансформацию социального сознания. История России никогда не свидетельствовала о способности её инертного народа на адекватное самовосприятие, критичность и перерождение.

Фактическое, существующее вне всякого рода обоснований, безусловное отлучение россиян от экзистенционального статуса современного человека – это уже неоспоримая данность. Их поражение в естественных и позитивных (нормативных) правах – на лицо. Сознательная активность как каждой личности, так и общностей, их целеустремленность, результаты активности, а также оценка благотворности или виновной деструктивности любой деятельности выстраиваются в моральной, культурной, психологической, исторической, юридической и экономической плоскостях. А также в некотором совокупном социосферном масштабе. Абсолютно во всех этих ракурсах россияне будут нести ответственность за свои коллективные злодеяния в Украине, уже несут её и не имеют ни единого шанса избежать покарания в той или иной форме. Коллективная ответственность – это естественное следствие взаимодействия людей во всех указанных сферах жизнедеятельности, а также совершения ими сообща неблаговидных поступков, обусловленных общим умыслом и (или) порождающих последствия, которые подвержены коллегиальному применению. Характерно, что коллективная ответственность россиян охватывает не только субъектов путинского олигархата, вооруженных рашистских оккупантов, имперских пропагандистов и обывателей, оголтело поддерживающих недофюрера и его политику геноцида украинцев. Так называемые “хорошие русские", сознательно и активно противодействующие или пассивно противоречащие кремлевскому режиму также являются субъектами той самой общей ответственности россиян. Возможно, это и не очень справедливо, но такова неотъемлемая природа фактора принадлежности к ущербной общности. Почему всё это правда? Давайте порассуждаем.

Уже сейчас россиянам приходится едва ли ни во всем мире, потупив взор и словно не слыша претензий окружающих, стыдиться своей национальной принадлежности или гражданства. Если даже чрезмерная чувствительность отдельным из них и не присуща, то обоснованное внешнее презрение и порицание во многих странах явственно выводят россиян из статуса полноправного члена цивилизованного международного сообщества, достойного традиционно уважительного отношения и понимания. В тонкостях индивидуальных жизненных обстоятельств в многообразии социальных отношений никто разбираться не будет. Не так ли? Добавим к этому нормальные терзания совести и ущемление достоинства, которые гипотетически должны быть свойственны сколько-нибудь порядочному человеку, который склонен искренне воспринимать нравственные кризисы. Все подобные внутренние дилеммы порождают у личности дискомфорт сопряжения с цивилизованной частью мира и провоцируют у неё внутреннюю неуверенность при участии в социальных процессах. Отсюда постоянно возникающая необходимость унизительно оправдываться, огрызаться... Ну, собственно, приблизительно таков комплекс факторов морально-психологического эффекта коллективной ответственности, проецируемой на каждую отдельную личность. Несомненно, на этом уровне активируется и критерий индивидуализации ответственности, ибо сознательность и добропорядочность отдельных лиц различна. Однако для внешнего мира нечто подобное часто латентно или безразлично и преимущественно скрадывается за общим прессингом праведного негодования мирового сообщества российским беспределом и беспримерной ложью.

Историческая стезя ответственности очень тесно связана с морально-нравственной оценкой. Уничижительный след исторического распознавания всего “русского" очень долгое время не удастся нивелировать даже какими-либо неожиданными прогрессивными проявлениями России. Последнее, впрочем, для неё не характерно. Поэтому перечеркнуть позор путинизма, рашизма и “СВО" России веками будет кране сложно.

Об изрядной ценностно-идеологической ущербности русской культуры свое мнение я уже высказал. Согласитесь, бессмысленным лукавством было бы высокопарно отзываться о “педагоге" с грандиозным самомнением, который воспитал негодяя и сам перенял от нерадивого ученика асоциальные имперско-шовинистические повадки. На самом деле, непросто будет даже формально безвинным условным Чеховым и Чайковским впредь пробивать себе нишу в западной культурной парадигме в силу неотвратимой их ассоциации с преступной Россией. Ну а в Мордоре сейчас востребованы шовинистические проявления культуры – “слащавая" классика тоже не нужна. Собственно говоря, и спорт, как сфера культуры, здесь рядом: отлучение российских атлетов, часто “балующихся" допингом, от международных соревнований – всё тот же элемент коллективной ответственности. Как и принципиальное исключение российских делегаций из участия во множестве международных организаций и форумов.

Практически все россияне, так или иначе, претерпевают персональные негативные последствия инициированной их страной войны, в виде неизбежной личностной образовательной, научной, профессиональной, деловой и квалификационной деградации. Будут неотвратимо разрастаться всевозможные интернациональные ограничения в части культивирования русского языка, искусства, межгосударственных коммуникаций и программ. Россия в целом утратит свое политическое влияние, реноме влиятельного игрока на международных рынках, будет отстранена от достижений научно-технического прогресса.

Экономика. Здесь, как мне представляется, всё понятно. Россияне натужно переносят последствия западных санкций. Международный бизнес представителям Московии вести всё сложнее. Иностранные компании уходят из РФ, мир активно отказывается от российских энергоресурсов, а о кредитах и инвестициях из-за рубежа Москва может забыть. Да, и более того. Меры международной реакции на преступления рашизма, взращенного россиянами, провоцируют реальное санкционное ущемление поданных Путина в визовой сфере, возможности проживать за рубежом, владеть и распоряжаться там имуществом. Зарубежные капиталы российских олигархов и вовсе конфискуются. Население РФ будет нищать, а количество рабочих мест – неумолимо сокращаться.

К тому же активная и постоянно увеличивающаяся военная помощь Украине со стороны западных стран, приводящая к повышенному уровню смертности граждан РФ на фронте, - заметная часть общего бремени ответственности за нацизм. Итоговая же победа Украины – нравственный катарсис для россиян, обреченных на муки совести и расставания с иллюзорным величием.

Собственно говоря, мы уже, так или иначе, коснулись не только неформальных, но и непосредственно юридических нюансов коллективной ответственности граждан России. Ввиду того, что любые официальные санкционные действия стран антипутинской коалиции обусловлены соответствующими нормами права. Юридическая плоскость такой коллективной ответственности опосредовано, через призму множественных преступлений Кремля, определена прежде всего зарубежным для России законодательством. Хотя и стереотипно созданное по западным аналогам “демократическое", но мертворожденное право РФ вполне способно было бы квалифицировать деяния кремлевского карлика и его последователей как преступления. Весь вопрос в идеологическом ракурсе интерпретаций и извращенной казуистике. А на самообличение имперских шовинистов рассчитывать не приходится. Впрочем, с точки зрения украинского законодательства россияне совершили в рамках своего вторжения сотни тысяч тяжелейших преступлений. Аналогичным образом дело обстоит и через призму международного права. Что наверняка не преминут констатировать будущие военные трибуналы против российских нацистов.

Логика коллективной ответственности

Россияне сообща несут тяготы юридических последствий от преступлений своей власти. В том числе – в виде внутренних репрессий с её стороны: граждан “богоизбранной Руси" насильно мобилизуют на кровопролитную войну или вынуждают скитаться по миру, ущемляют в гражданских правах и возможности выражения своей воли. Фабрикуют всевозможные уголовные дела, сокращают социальные гарантии и рабочие места, лишают доступа к качественным продуктам, товарам и ресурсам зарубежного происхождения, обрекают на бедность...

Понятно, что если бы народ реально не нес ответственность за действия своей власти, то ничего подобного ему испытывать не пришлось бы. Порой говорят, что в этом нет логики. Но она – есть, и она – очевидна. Человек несет ответственность за агрессивность прирученной им собаки или ущерб, причиняемый окружающим его собственностью. Отвечает за своих несовершеннолетних детей и подопечных, за результаты деятельности своего предприятия (пусть даже в пределах стоимости акции или вклада). Почему он не должен нести ответственность за важнейшее из своих порождений - сформированную им и безропотно поддерживаемую или переносимую власть? Люди несут ответственность за любые свои детища и инициативы. Ибо только человек может быть источником и субъектом любого целевого, творческого и эмоционального созидания. Продуктам своей активности человек передает часть личного статуса, воли и делегирует соответствующую долю исконных прав. Соответственно и ответственность за функционирование собственных произведений человек несет полную – в отношении недееспособных объектов или солидарную (либо субсидиарную) – в отношении полностью или частично дееспособных объектов (кроме совершеннолетних детей). Власть – тот же продукт, объект потенциально повышенный опасности, сконструированный из воли народа, его культуры и чаяний. Её статус произведен от суверенного статуса населения. И именно народ призван контролировать и направлять, менять или упразднять свое политическое детище в случае, если государство не соответствует его ожиданиям или становится неадекватным. Не делает население этого – значит его, как носителя суверенной воли, все устраивает. А если подобное происходит в условиях очевидной преступности власти, а народ с этим соглашается или неспособен сопротивляться произволу, то он в современных реалиях попросту недееспособен как истинный носитель, выразитель смысла и реализации коллективной автономии. И общество, которое не может адекватно воспользоваться собственной суверенностью, ставит под сомнение свою самобытность, независимость, государствообразующий статус. Создание таким обществом ограничено дееспособного государства – потенциальная угроза для окружающих. Это подобно тому, как умалишенному не следует обзаводиться оружием или автомобилем.

Коллективное политическое порождение – государство, как публичное юридическое лицо для общего представительства интересов населения, предопределяет наличие у консолидированного создателя - учредителя коллективную ответственность за беспредел власти. Её общий объем, применительно к каждому гражданину распадается на частный формат, соответствующей степени вины того или иного лица. Конечно, безответственность общества в пределах делегирования власти и транслирования в политикум социальных запросов могла бы быть очень удобна для народов, склонных к экстремизму: вручают они свою волю избранникам во власти, а если что – не так, то народ как бы и не причем. А где же здесь фактор политической зрелости, цивилизованности и продвинутой культуры? За их отсутствие народ просто не может не отвечать. Это элементарное требование логики исторического процесса и специфика исконного “коллективного договора", на котором базируются истоки государственного строительства.

Резюмируя, отмечу, что юридическая природа коллективной ответственности населения РФ имеет несколько логических акцентов, вытекающих из традиционных постулатов, природы и аналоговых традиций правового регулирования. Делегирование преступному государству воли, прав и социальных запросов. Консолидированное представительство публичной властью коллективной воли избирателей. Охват преступлений рашизма коллективным умыслом в качестве общей цели (с эксцессом исполнителя или без него). Исполнение преступных приказов власти (действие) или молчаливое либо безразличное согласие с ними (бездействие). Согласие с постановкой в опасность жертвы преступления и неоказание помощи ей. Отсутствие противодействия тяжким преступлениям (была бы у почти 150-миллионного народа к этому воля – никакой “полицейский режим" его бы не остановил). Коллективное соучастие в преступлениях путинского режима. Совместное ожидание “позитивных" имиджевых, политических и экономических плодов возможного порабощения Украины. Принятие обществом мобилизации, как формы организации, стимулирования и участия в преступной войне - это механизм прямого приобщения к совершению злодеяний и разделения ответственности за них.

Ну и, как известно, не знание, не понимание или отрицание законов, цивилизованных ценностей человечества, а также недалекость, безволие, трусливость или заблуждение – не освобождают от ответственности.

И последнее. Нет, конечно, речь не идет о том, что весь российский народ можно и нужно “посадить в тюрьму". Ибо субъектом именно уголовной ответственности передовая часть международного сообщества в основном склонна воспринимать индивидуальное лицо. Хотя, повторимся, очевидны многочисленные формы разрастающейся коллективной ответственности искренних неонацистов и раболепных терпил из России. Но нужно признать, что если бы российский коллективный субъект в его нынешнем состоянии являлся бы отдельной личностью, то несомненно был бы осужден за преступления, совершенные им с помощью своего институционального олицетворения и орудия – российского государства. При этом виновность коллективного преступника формировалась бы с учетом эклектичности его внутреннего мира. Одна часть которого является жестокой и умышленно жаждущей украинской крови. Другой свойственна преступная безразличность. Третья – замирает от трусости. И лишь четвертая тщетно пытается как-то сопротивляться маниакальному сумасшествию. При этом объективное вменение основывалось бы на фактах злодеяний вояк и наёмников РФ в Украине при поддержке и содействии имперского народа в самом Мордоре. А субъективное вменение способно безошибочно квалифицировать прискорбное состояние общественного сознания россиян. И лишь формально-юридический аспект отделяет российский народ от статуса махрового рецидивиста-убийцы и перспективы сурового уголовного наказания. Это - так ненавидимая Россией чрезмерная либеральность прогрессивного человечества, настаивающая на персонификации криминальной ответственности. А может столь вероломная и жестокая российская агрессия в Украине свидетельствует о том, что неадекватные народы, немотивированно учинившие захватническую агрессию против мирных государств, не заслуживают никакого лукавого снисхождения? А все-таки должны быть открыто и без всяких оговорок признаны преступниками? Вполне возможно, что международное уголовное право вскоре могут ожидать серьезные трансформации.

Слава Украине! Героям Слава!