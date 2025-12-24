'Отныне мы будем слышать это чаще': в Турции признали, что украинские подводные дроны меняют формат войны на море

Удачная работа украинского беспилотного подводного "дрона-камикадзе" Sub Sea Baby в Новороссийске, "одном из самых безопасных портов" страны-агрессора России, сигнализирует о новой эре. Прежде всего важна наглядная демонстрация того, как новые технологии будут работать на поле боя.

Очевидно, такие беспилотные подводные аппараты, которые создала украинская Служба безопасности, в будущем будут использоваться чаще. Так в эфире турецкого вещателя TRT Haber зауважив эксперт по вопросам обороны и морского флота Козан Сельчук Эркан.

Сложная задача

Эксперт подчеркнул всю сложность операции, которую провела СБУ в российском порту.

Так, даже для современных технологий подводная связь остается "сложной задачей". Также гораздо сложнее по сравнению с поражением на поверхности воды для подводного дрона является "определение точного местонахождения цели и ее автономное поражение". Надо также принимать во внимание, что "Россия пыталась защитить Новороссийский порт различными способами", отметил эксперт.

"Это совсем другая угроза, чем та, к которой вы привыкли. Даже если вы заметите ее с помощью подводного гидролокатора, у вас очень мало времени, чтобы защитить корабль, пришвартованный в гавани. Это очень серьезная угроза, и не только для России, но и для любой страны, имеющей военно-морской флот", – сказал Козан Эркан.

Возможное противодействие

Отдельно эксперт отметил, что сейчассуществует очень мало мер, которые можно принять для противодействия подводным угрозам. Он выдвинул идеи размещения многочисленных датчиков у входов в порты и использования платформ, оснащенных ракетами, которые можно запускать по подводным целям. Но пока таких систем противодействия вообще не существует, отметил Козан Эркан.

"Война между Украиной и Россией является ценной демонстрацией текущего состояния и трансформации современных военных технологий. Понятно, что в ближайшее время мы будем слышать все больше и больше о подводных аппаратах-камикадзе", – считает он.

Работа разведки

Также эксперт, комментируя использование подводных дронов, сделал упор на соответствующей работе разведки.

"Конечно, здесь есть еще и разведывательный аспект. Российская подводная лодка – аппарат, который очень долго остается под водой и заходит в порт таким же образом. Поэтому украинская сторона выполнила очень серьезную работу", – отметил он.

Козан Эркан добавил, что в Турции также продолжается "работа над беспилотными подводными аппаратами-камикадзе", но пока турецкие оружейники даже "не достигли стадии прототипа".

Что предшествовало

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

На борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а ее стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, также Силы обороны в ночь на 19 декабря поразили российский военный корабль, осуществлявший патрулирование в Каспийском море. Несколько украинских дронов нанесли судну значительные повреждения.

