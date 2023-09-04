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Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вицепремьер-министр Украины, вице-президент Красного Креста Украины

Блог | Откуда у Лещенко оказались копии подозрения Коломойскому

Откуда у Лещенко оказались копии подозрения Коломойскому

А ОТ ЦІКАВО

Видео дня

Всі ЗМІ рєзко опублікували скрін підозри від Сергія Лещенко, про відсутність громадянства України у Коломойського.

По ФБ несуться розборки.

А мене цікавить інше…

Звідки у члена Наглядової ради Укрзалізниці Лещенка опинилися копії підозри Коломойському? То напевно слідчий у вагоні потягу забув?

Чи Коломойський провідниці подарував??

Які версії, друзі? Га??

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