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Блог | Откуда у Лещенко оказались копии подозрения Коломойскому
А ОТ ЦІКАВО
Всі ЗМІ рєзко опублікували скрін підозри від Сергія Лещенко, про відсутність громадянства України у Коломойського.
По ФБ несуться розборки.
А мене цікавить інше…
Звідки у члена Наглядової ради Укрзалізниці Лещенка опинилися копії підозри Коломойському? То напевно слідчий у вагоні потягу забув?
Чи Коломойський провідниці подарував??
Які версії, друзі? Га??
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