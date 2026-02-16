'Отказалась от третьего ядерного потенциала в мире': Сикорский напомнил странам Запада об обязанности перед Украиной. Видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западные государства не отступать от своих обещаний Украине. Он отметил, что гарантии безопасности, предоставленные Киеву после распада СССР, создают прямую обязанность помогать Украине защищать свою свободу.

Заявление прозвучало в публичном выступлении Радослава Сикорского. Контекстом выступления являются обязательства, закрепленные в Будапештском меморандуме.

Сикорский напомнил, что после обретения независимости Украина обладала третьим по мощности ядерным арсеналом в мире. Отказ от него стал беспрецедентным шагом, который, по словам польского министра, был сделан не безусловно, а в обмен на четкие международные гарантии безопасности.

Речь идет о договоренностях, согласно которым Россия, США и Великобритания обязались уважать суверенитет и границы Украины и воздерживаться от применения силы. Именно нарушение этих гарантий Россией, по мнению Сикорского, делает позицию Запада не просто политическим выбором, а вопросом ответственности.

"Как вы знаете, Россия, Соединенные Штаты и Великобритания гарантировали безопасность Украины и ее границ. Это было сделано в обмен на отказ Украины от того, что на тот момент было третьим по величине арсеналом ядерного оружия в мире. Именно поэтому вы имеете не абстрактную симпатию, а конкретный долг перед Украиной – помочь ей защитить свою свободу, независимость и право на существование", – отметил Радослав Сикорский.

Министр подчеркнул, что вопрос поддержки Украины нельзя сводить только к текущей политической конъюнктуре. Речь идет о доверии к международным соглашениям и сигнал другим государствам мира: стоит ли отказываться от оружия массового поражения в обмен на гарантии, если они не выполняются в критический момент.

