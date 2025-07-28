Отказ от вступления Украины в НАТО и не только: в России озвучили циничные требования для мирного соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил очередные "условия" Кремля для достижения мирного соглашения с Украиной. По его словам, Москва настаивает, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а также от любого дальнейшего расширения Альянса.

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Об этом сообщают росСМИ. Лавров подчеркнул, что Россия считает это "законным требованием", потому что якобы защищает собственную безопасность.

Циничные требования Кремля для мирного соглашения

Лавров отметил, что НАТО уже "расширилось вплотную к российским границам".

Кроме этого, Россия требует признать "реалии на земле" – фактически согласиться с существующим контролем Москвы над частью украинских территорий.

"Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, несмотря на все обещания и документы, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам", – сказал Лавров.

Такие требования являются циничными и противоречат принципам международного права, ведь предусматривают ограничение суверенных прав Украины и фактическое узаконивание оккупации.

Что предшествовало

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Украины и России, во время которого украинская сторона предложила до конца августа провести встречу Зеленского и Путина с участием президентов США и Турции. В МИД Украины также отметили, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любое время – если тот наконец решится.

Ранее глава делегации россиян Владимир Мединский заявил, что позиции в меморандумах сторон "очень далеки друг от друга", а встреча глав Украины и РФ должна "поставить точку" – сначала якобы нужно понять, что обсуждать.

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