Я не так багато зустрічав людей, які до, під час і після перебування у владі не мінялися, залишалися порядними і відкритими.

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Ми знайомі з Андрієм Півоварським більше 20 років. За цей час він працював в різних місцях, не тільки міністром. Весь час ми підтримували контакт.

І я жодного разу не мав підстав сумніватися в його порядності! І навпаки мав багато вагомих причин вважати його сильною і чесною людиною, людиною, яка щиро, не для піару, допомагає іншим.

Нинішній процес проти нього викликає в мене великий смуток і тривогу.

І тому, що товариш попав у такі перипетії. Але вірю - вийде з честю!

А ще більше - через те, що це робиться руками НАБУ.

Будь-який підприємець вам скаже, що головна багаторічна біда цієї країни - це піявки (інспекції агенції, бюро, ...,

...), які присмоктуються до будь-якого живого бізнесу і безсоромно смокчуть... Вони відбивають бажання і працювати, і гроші вкладати, а у багатьох - і бажання тут жити.

Тому, якщо від ЗСУ залежить, чи Україна буде, то від антикорупційної структури, без перебільшення, залежить, ЯКОЮ Україна буде.

НАБУ і САП мають кардинально міняти свої підходи.

Інакше в Україні після війни не буде ні інвестицій, ні швидкого відновлення, ні світлих голів, ні роботящих рук.