'От этого зависит выживание нашего государства': Порошенко объяснил, что существуют только три типа эффективных гарантий безопасности

Существуют только три типа эффективных гарантий безопасности для Украины, и первый вариант – это членство нашей страны в НАТО. Второй – соглашение о стратегическом оборонном партнерстве и пребывание войск стран-союзников в Украине; третий – реальное действие статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне еще до вступления в военный блок.

Такое мнение озвучил народный депутат, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. О том, какими должны быть настоящие гарантии нашей безопасности, он высказался в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Эспрессо".

"Надо прекратить разговоры о том, что мы ведем напряженные переговоры о гарантиях безопасности. Вы их ведете семь лет. Особенно активно крайние четыре года. У вас подписано 40 соглашений по безопасности. Чего же вы сейчас их не используете? Где ваши гарантии безопасности, которыми вы гордились, махали бумажками и говорили, вот теперь у нас все гарантии безопасности есть? Потому что это не гарантии безопасности", – считает Порошенко.

По его словам, "существуют три типа гарантий безопасности". Первая гарантия, над которой, как утверждает Порошенко, он сам работал во время президентского срока, это полноценное членство в Североатлантическом альянсе.

"Я горжусь тем, что внес в Конституцию обязательность членства в НАТО. Представьте себе, чтобы сейчас у нас не было этих конституционных норм. Как бы легко действующая переговорная команда отказывалась, готова была вносить изменения в законодательство. Другой альтернативы надежной безопасности не существует. И поэтому я наконец счастлив, что я услышал от [Владимира] Зеленского, потому что произошла странная трансформация от 2019-го года, когда "зачем нам НАТО", и "я отказываюсь ехать на лондонский саммит НАТО, потому что мне там нечего делать" до сейчас "мы Конституцию относительно будущего членства Украины в НАТО менять не будем". Почему? Потому что это единственная форма [гарантий безопасности]", – заверил политик.

"Вторая позиция. Две страны имеют эти форматы безопасности – Япония и Южная Корея. Это соглашение о стратегическом оборонном партнерстве. Знаете, какая его основная характеристика? Это означает, что подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов находятся на территории Японии и Южной Кореи. И это эффективная форма за пределами НАТО", – напомнил Порошенко.

На замечание, что сейчас против членства Украины в НАТО выступает президент США Дональд Трамп, Порошенко напомнил, как вел переговоры в Вашингтоне при первой каденции Трампа.

"2016 год. Трампа выбирают президентом. В 2016 году я один из первых, кто Трампа приветствует, с которым он вел телефонные переговоры. 2017 год – я один из первых в Белом доме. Результаты моих переговоров 2017 года – то, что я не мог получить три года до этого. Летальное оружие. И сейчас я вам могу сказать, что там было далеко не только "Джавелины". Впервые мы получили напрямую, а не через ЦРУ, разведданные. Мы впервые получили переоснащение станций контрабатарейной борьбы и многое другое. Это заслуга не только [Джеймса] Матиса как министра обороны, не только госсекретаря – это заслуга Трампа. И мы это решили за два часа", – утверждает Порошенко.

"Трамп – человек, который не читает брифинги. Трамп – человек, с которым на переговорах можно выйти на все что угодно. Сформируйте переговорную команду. У вас нет сейчас через кого коммуницировать с Белым домом", – заявил он.

Третьим вариантом гарантий нардеп назвал вариант Швеции и Финляндии, когда на них распространили гарантии 5-й статьи НАТО до официального вступления.

"Помните, то Турция блокировала, то Венгрия блокировала, то были еще какие-то позиции по Швеции, и это было по Финляндии. И тогда НАТО приняло решение. Это означает 100% гарантию безопасности на период до вступления", – объяснил Порошенко.

Он также отметил, что основной составляющей таких гарантий являются так называемые "сапоги на земле", то есть военные контингенты союзников на территории Украины.

"Boots on the ground. Американцы сейчас отказываются – тогда у нас должны быть военные подразделения и контингенты Великобритании, Франции и еще 11 стран, которые согласились направить свои военные контингенты для обеспечения безопасности достигнутого процесса", – уточнил политик.

"Это нелегкая задача. Но от этого зависит выживание и существование нашего государства. В каком виде оно будет сохранено", – подчеркнул Порошенко.

По его мнению, сейчас Украина ведет переговоры "не о гарантиях безопасности и не о гарантиях обороны".

"Знаете, о чем это гарантии? Это гарантии о поставках оружия и финансовой помощи. Ничего другого там нет. Это четвертая форма – то, чем занималась четыре года власть. Они не являются юридически обязательными. Они не ратифицированы парламентом. И они даже хуже, чем Будапештский меморандум. Для того, чтобы это понимать, нужен профессиональный, компетентный, спокойный подход. И, к сожалению, это тот подход, которого не хватает власти", – резюмировал Порошенко.

