'Мы сохраним будущее поколений': Туск заявил, что Украина выиграет войну с Россией. Видео

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил решительную поддержку Украине в войне с Россией. Он назвал продолжающуюся войну общим вызовом для всей Европы.

Туск также выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Свою позицию он озвучил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

"Идет война. Сегодня важнейшая задача... – донести до каждого больно, до глубины души... что идет война .... Эта война – это также и наша война", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина обязательно выиграет эту войну.

"Мы сохраним независимость Украины, мы сохраним будущее наших поколений", – добавил он.

Туск предупредил, что поражение Украины будет иметь последствия не только для современного поколения, но и для последующих.

"Если мы проиграем эту войну... ее последствия повлияют не только на наше поколение, но и на следующие поколения. В Польше, во всей Европе, в Соединенных Штатах, всюду в мире", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров объединить силы для противодействия российским воздушным угрозам. Он предложил создать совместный региональный щит, который бы защищал страны Европы от атак дронов и ракет.

Стоит отметить, что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поделился своим видением того, как может завершиться война в Украине. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает свои ресурсы, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем 3 года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

