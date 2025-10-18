'Солидарность с Украиной важнее, чем когда-либо прежде': Туск – по итогам встречи в Вашингтоне

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил важность усиления поддержки Украины. Соответствующий призыв польский политик сделал, комментируя встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

О "солидарности Европы с Украиной" Туск написал 18 октября в соцсети X. В свою очередь Туска призвали проявить солидарность не словами, а реальными делами.

Что сказал Туск

"После вчерашних переговоров президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало абсолютно понятным: солидарность Европы с Украиной против агрессии России сегодня важнее, чем когда-либо прежде", – лаконично отметил Туск.

В сети польскому премьеру ответили, что такая риторика с использованием слова "солидарность" "лишена существенного смысла без ощутимой поддержки и гарантий безопасности для Украины".

Также у Туска спрашивают, чем непосредственно Европа проявит солидарность – например, "пришлет ли Германия ракеты "Таурус", или просто сделает вид, что что-то делает".

Как еще в Европе прокомментировали встречу

В целом европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины после встречи с Зеленского и Трампа. Так, президент Финляндии Александер Стубб пообещал Украине усиление поддержки.

"Это предусматривает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс", – отметил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который после личного телефонного разговора с украинским лидером отметил, что "визит не прошел так, как того хотел Зеленский", также отметил, что Европа должна помочь "в решении конфликта", и добавил, что приложит усилия для предоставления Украине "финансовой, политической и, конечно, военной" поддержки.

Что предшествовало

После встречи с Трампом, президент Владимир Зеленский практически сразу имел разговор с европейскими лидерами. Его основными темами стали гарантии безопасности и "коалиция желающих". Также, по словам украинского президента, речь шла о противовоздушной обороне.

Понятно, что Зеленский пересказал лидерам разговор с президентом США Дональдом Трампом и позицию, которую занял американский президент.

Встреча Трампа и Зеленского

17 октября Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне. После этого стало известно, что США отложили поставки ракет Tomahawk Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп во время переговоров ясно дал понять, что передача Tomahawk пока обсуждаться не будет. Однако президент США не закрыл этот вопрос полностью.

