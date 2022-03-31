'Освободил Ужгород – освободит и Мукачево': в сети потроллили Тищенко, который сбежал от войны на Закарпатье

В Киеве объявил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. В первые дни войны он, несмотря на запрет руководства Верховной Рады Украины, сбежал в относительно спокойное Закарпатье, где его видели в ресторанах.

Возвращение "мужественного" народного избранника вызвало насмешки в сети. Украинцы высмеивают "храбрость" Тищенко, как могут.

По данным СМИ, в Закарпатье Тищенко отсиживался в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино", где стоимость номеров составляет около 10 тысяч гривен в сутки. При этом, найдя деньги на проживание, Тищенко позорился требованиями кормить его бесплатно – как "беженца", писали журналисты УНИАН.

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Ходил Тищенко и по ресторанам. Там он сидел за столом в кепке – очевидно, ради "конспирации". Однако ему это не очень помогло.

Украинцы, мужественно противостоящие вторжению агрессора, защищающие родные города и продолжающие ходить на работу несмотря на опасность - такого поведения нардепа, который должен оставаться на рабочем месте и голосовать за крайне важные для обороны страны законы - не поняли.

"Освободил Ужгород - освободит и Мукачево!", "Ему еще Чоп освобождать", - иронизируют украинцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ГНСУ показали самые курьезные попытки мужчин скрыться из Украины: один скрывался под сиденьем, а другой – под памперсами.

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