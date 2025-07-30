'Осваивают FPV-дроны в интересах картелей': спецслужбы Мексики бьют тревогу из-за участия мексиканцев в войне в Украине

Украинская внутренняя разведка ведет расследование случаев проникновения испаноязычных добровольцев в Интернациональный легион для обучения управлению ударными FPV-беспилотниками в своих целях. Считается, что некоторые из них связаны с наркокартелями и завербованы через частные военные компании.

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Дело в отношении таких добровольцев ведет подразделение СБУ, подчиненное главному управлению контрразведки. Об этом сообщает французское издание Intelligence Online.

В СБУ не скрывают, что не все добровольцы в Украине имеют добрые намерения.

"Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать, что Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Поэтому некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продает эти знания тому, кто больше заплатит", – цитирует издание одного из руководителей СБУ.

Перевозят таких "добровольцев" в Украину через границу компании, связанные с наркокартелями. Они финансируют и организуют легализацию, а также прокладывают маршруты через Словакию или Молдову.

Почему началось расследование

Мексиканский Центр национальной разведки CNI еще в начале лета передал в Службу безопасности Украины сообщение о том, что некоторые из добровольцев вступили в Интернациональный легион Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы "получить передовые навыки в использовании FPV-дронов".

В СБУ начали вместе с ГУР собственное расследование. И оно касалось не только мексиканцев, но и колумбийцев, которые якобы служат в секретном подразделении Tactical Group Ethos легиона. Эти люди проявляли исключительную заинтересованность в обучении работе с дронами, игнорируя все другие формы подготовки.

Тактическая группа "Этос" Легиона ГУР MO – одна из первых интернациональных групп, которая была создана в начале полномасштабного вторжения. Вот ее официальное видео.

Что было обнаружено

Издание приводит в пример мексиканца, которого в СБУ назвали Aguila-7. Последний присоединился к Интернациональному легиону в марте 2024 года под фальшивой личностью сальвадорца, прошел полный цикл подготовки на курсах дронов во Львове.

Уже там инструкторы обратили внимание на высокий начальный уровень подготовки Aguila-7. Он свободно владел аналоговыми передатчиками, умел выявлять тепловые "слепые зоны" и предусматривал радиоэлектронные контрмеры.

Как выяснилось, это бывший член GAFE – мексиканского спецподразделения, специализирующегося на борьбе с наркопреступностью. Часть людей из GAFE, бросив службу, основали собственный наркокартель Los Zetas (название связано с именем основателя картеля Артуро Гусмана Десены, который в GAFE имел позывной Z1).

Есть основания полагать, что Aguila-7 также принадлежит к группировке Los Zetas.

Есть ли другие примеры

Французское издание также приводит слова неназванного европейского разведчика, который утверждает, что по меньшей мере трое бывших колумбийских боевиков FARC также попали в Украину, в ряды Интернационального легиона, на основании поддельных панамских и венесуэльских документов.

Однако это, разумеется, исключения, хотя на стороне Украины воюют представители многих стран. Есть даже один иранец – журналист Куруш Сегати стал первым гражданином своей страны, который присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Он присоединился к Интернациональному легиону, заявив, что Россия нанесла "много боли", а борьба за свободу не имеет границ.

Напомним также, как президент Украины Владимир Зеленский наградил воина Международного легиона ГУР МО Украины Мюррея за заслуги на войне против российских захватчиков. Американский доброволец участвовал в боевых операциях на оккупированном левом берегу Днепра, за что и был отмечен.

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