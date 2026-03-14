'Грубое нарушение суверенитета': на территории Молдовы во время ночной атаки зафиксировали российский 'Шахед'

В ночь на 14 марта, во время российского обстрела Украины, воздушное пространство Молдовы нарушил российский "Шахед". Инцидент произошел в регионе Чимишлия, в районе населенного пункта Троицкое.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Молдова. В ведомстве заявили, что подобные случаи являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Кроме того, такие инциденты подрывают безопасность страны и создают угрозу для ее граждан.

"Подобные инциденты являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Республика Молдова решительно осуждает эти действия и осуждает агрессивную войну, которую Российская Федерация ведет против Украины, что приносит страдания, потери и разрушения в Украине и существенно подрывает региональную безопасность, непосредственно ставя под угрозу также безопасность граждан Республики Молдова", – говорится в заявлении.

О российском БПЛА в небе коллегам из Молдовы сообщили украинские пограничники. "Шахед" зафиксировали в восточной части страны. Борт двигался в направлении молдавского села Украинка и украинского села Новоселка. Впоследствии беспилотник исчез с радаров в районе села Троицкое.

Напомним, в ночь на 14 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Украину, применив десятки ракет и сотни беспилотников. Основным направлением удара стала Киевская область.

По информации военных, ночью российские войска выпустили по Украине 68 ракет различных типов и 430 беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 460 воздушных целей.

Среди использованного вооружения были две противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военныеобнародовали видео боевой работы во время массированной атаки России в ночь на 14 марта. На кадрах видно, как защитники обнаруживают и уничтожают российские ударные беспилотники.

