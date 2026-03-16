"Россия несет полную ответственность": в Молдове объявили экологическую тревогу из-за удара по Новоднестровской ГЭС
Водоснабжение Молдовы через реку Днестр под угрозой в связи с последствиями российского удара по Днестровской ГЭС в Черновицкой области. Из-за этого в Кишиневе объявили "экологическую тревогу".
Соответствующее заявление 15 марта сделала президент страны Майя Санду. Ситуацию она прокомментировала на платформе X (Twitter).
"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа", – написала политик.
"Россия несет полную ответственность", – подчеркнула Санду.
Что предшествовало
После недавней атаки государства-агрессора по Днестровской ГЭС в водах Днестра зафиксировали наличие технических масел. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины заявило, что загрязнение, по предварительным данным, связано с утечкой ракетного топлива в результате российского обстрела 7 марта.
Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова.
13 марта премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну объявил, что из-за экологических рисков его страна обратилась за помощью к Европейскому Союзу.
Кроме этого, Украина и Молдова договорились обратиться к международным организациям с призывом осудить террористические действия РФ, которые привели к повреждению объектов гидроэнергетической инфраструктуры и загрязнению Днестра.
Как писал OBOZ.UA:
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!