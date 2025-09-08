Остался последний кластер: Украина вышла на финишную прямую в скрининге ЕС

Украина вышла на "финишную прямую" проверки своего законодательства на соответствие нормам Европейского Союза. Остался последний кластер – относительно ресурсов и сельского хозяйства.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в Facebook. Он отметил, что за техническими вопросами кроется много политики.

"Скрининг – базовый компонент переговоров о вступлении в ЕС – вышел на финишную прямую. Вместе с Еврокомиссией начали обсуждение последнего в нашем графике кластера по ресурсам, сельского хозяйства и политики сплоченности", – сообщил Качка.

По его словам, пятый кластер касается наиболее чувствительных тем переговоров с Евросоюзом.

"Сегодня говорим об аграрной политике: о поддержке фермеров, развитие сельских территорий, системы контроля и администрирования", – добавил вице-премьер.

За техническими вопросами кроется много политики, которую украинцы за последние годы очень хорошо почувствовали на себе, отметил Качка.

Он отметил, что уязвимость украинских и европейских фермеров делает аграрные вопросы наиболее политически чувствительными.

"В этой части переговоров особенно необходимо привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание всех между собой. Успехом в переговорах станет такая интеграция с ЕС, которая сделает нас вместе самым мощным игроком в мировой продовольственной системе. Я верю, что это возможно", – добавил Качка.

Вступление Украины в Евросоюз

Пророссийская Венгрия наложила вето на вступление Украины в ЕС. Из-за этого Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной о членстве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно делает неоднозначные заявления о российско-украинской войне и Украине в целом. По его словам, вступление Украины в состав Европейского Союза "принесет войну".

Ранее он выдал, что Украина должна оставаться "буферной зоной" между Европой и РФ. Также он заявлял, что выступает против евроинтеграции Украины, потому что не хочет "быть в сообществе со страной, которая представляет угрозу".

В то же время Литва выступила с предложением начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе без участия Венгрии, чтобы обойти вето Будапешта. Письмо с такой инициативой официальный Вильнюс направил странам ЕС. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

5 сентября в Ужгород приезжал президент Европейского совета Антониу Кошта. На его совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимир Зеленский заявил: даже из Москвы начали поступать сигналы о том, что Кремль якобы не против вступления Украины в Европейский Союз. На этом фоне сопротивление некоторых западных стран, особенно Венгрии, относительно этой возможности"выглядит действительно странным".

Позже в тот же день Ужгород посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что не против евроинтеграции Украины, а также предложил поделиться опытом по вступлению в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы остаются оптимистами относительно евроинтеграции Украины. 53% верят, что уже через 10 лет Киев будет процветать в составе Европейского союза. 40% считают этот сценарий скорее или совсем маловероятным.

