Сколько украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС: результаты опроса

Немногим больше половины украинцев верят, что уже через 10 лет Украина будет процветать в составе Европейского союза. В частности 53% считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Однако немало людей – 40% – что считают это скорее или совсем маловероятным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии. Опрос проводился в конце июля – начале августа.

Эксперимент социологов

"На этот раз мы провели эксперимент, когда респондентам зачитывались различные условия-сценарии и мы узнавали после этого их мнение, насколько вероятно, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в рамках Европейского Союза", – рассказали в КМИС.

Людям предложили два сценария: в первом Украина не имеет надежных внешних гарантий безопасности и должна осуществлять опору только на собственные силы; а во втором Европа предоставляет стабильную поддержку Украине.

Однако, как оказалось, оба сценария не повлияли на оценку украинцами вероятности процветающего будущего через 10 лет. Так, независимо от указанных условий, половина (51-55%) считают вероятным успешное будущее. А 39-49%, наоборот, имеют пессимистические ожидания.

Отношение к действующему президенту

Также интересно, что среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, большинство – 64% респондентов – оптимистично оценивают будущее Украины (а настроены пессимистично только 31%).

И наоборот, среди тех, кто не доверяет Зеленскому, большинство (54%) считают маловероятным, что Украина будет процветающей страной-членом ЕС, а настроены оптимистично лишь 39%.

Общие тенденции

Исследование по этому поводу КМИС проводит с октября 2022 года. В декабре 2024 года люди были настроены примерно так же, как сейчас (тогда 57% считали, что через 10 лет Украина будет процветать в составе ЕС).

"Но между декабрем 2024 года и маем-июнем 2025 года происходили принципиальные изменения в общественных настроениях, и только 43% оптимистично оценивали будущее страны. То есть сейчас снова наблюдается определенный рост оптимистических настроений", – констатируют в КМИС.

Что еще надо знать

В конце июля Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевыми темами разговора стали европейская интеграция Украины и, в частности, открытие первого переговорного кластера.

Во время разговора президента Украины с премьером Польши Дональдом Туском стороны согласились, что Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских лидеров назначить конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз – 2030 год. Он отметил, что это был бы "крайне важный для Украины" сигнал.

