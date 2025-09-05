Словакия готова помочь Украине со вступлением в ЕС, – Фицо после встречи с Зеленским, Фицо после встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поделиться опытом по вступлению в Европейский Союз. По его словам, Словакия на своем пути совершила ряд роковых ошибок.

Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции после встречи с Зеленским в пятницу, 5 сентября. Венгерский чиновник отметил, что словацко-украинские отношения являются прекрасным примером того, как могут разные политические взгляды влиять на сотрудничество.

Кроме этого, премьер-министр хочет, чтобы Словакия и Украина имели хорошие, дружеские, качественные отношения.

По словам Фицо, Словакия не может участвовать в гарантиях безопасности, но поддерживает различные инициативы, в частности формулу мира президента.

Что предшествовало

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде в пятницу, 5 сентября. По итогам переговоров Зеленский заявил, что Братислава поддерживает Украину в движении в Евросоюз. В то же время эти страны одинаково видят и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в ЕС.

Накануне представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что политики планировали обсудить вопросы двусторонних отношений, в частности те, что "вызывают беспокойство" у Братиславы.

Среди других вопросов, которые подняли на встрече, были украинские атаки на нефтяную инфраструктуру в России, вопросы энергетической независимости Европы, двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах.

Также Зеленский проинформировал Фицо о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, о работе с лидерами Коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, а также об архитектуре безопасности для Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник, 2 сентября, провел двусторонние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также объявил, что из часового частного разговора с Путиным "сделал несколько выводов и месседжей, которые намерен донести до Зеленского в пятницу".

