'Настал решающий момент': Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС без участия Венгрии – СМИ

Литва выступила с предложением начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе без участия Венгрии, чтобы обойти вето Будапешта. Это произошло на фоне новых обострений дипломатических отношений между Киевом и Будапештом и осложнения процесса вступления Украины в ЕС.

Видео дня

Письмо с такой инициативой на прошлой неделе Литва направила странам ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел в Копенгагене, которая состоится 1–2 сентября. Об этом пишет LRT.

Что известно

В документе отмечается, что сейчас наступает "решающий момент", когда ЕС должен принять решительные действия для поддержки европейских устремлений Украины. Литва подчеркивает, что начало переговоров укрепит моральный дух страны и будет способствовать дальнейшим реформам, а задержка может ослабить готовность институтов и поддержку членства Украины в ЕС.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать переговоры, а последние инциденты вокруг нефтепровода "Дружба", поставляющего нефть в Венгрию и Словакию, еще больше обострили дипломатические отношения. Несмотря на звонок президента США Дональда Трампа, Орбан не изменил позицию относительно вето.

Предложение Литвы предусматривает, что переговоры с Украиной и Молдовой по первому разделу о членстве пройдут на техническом уровне без участия Венгрии. После согласования 26 государств-членов соглашение может быть оформлено юридически, когда позиция Венгрии или всего венгерского правительства изменится. Вильнюс также повторил призыв установить целевую дату вступления Украины в ЕС в 2030 году для лучшего планирования реформ и инвестиций.

"Установление целевой даты позволит как Украине, так и ЕС сосредоточить свои процессы принятия решений и институты. Это также обеспечит разумную основу для планирования необходимых человеческих и финансовых инвестиций. Целевые даты также являются техническим условием для установления переходных периодов. Ранее кандидаты устанавливали целевую дату. Украина не должна стать исключением", – отмечается в письме.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что любое промедление является геополитически вредным, а членство Украины в ЕС – часть гарантий безопасности и условие долгосрочного мира и стабильности.

В то же время Европейская комиссия скептически относится к возможности проведения переговоров без одобрения всех государств-членов, подчеркивая, что открытие разделов переговоров требует единодушия. Представители Комиссии призывают Украину продолжать реформы, которые в любом случае принесут пользу, пока продолжаются переговоры на уровне Совета ЕС.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существование дружбы с Венгрией сейчас зависит от позиции официального Будапешта. Таким образом президент намекнул Будапешту на разблокирование вступления Украины в ЕС

Президент не уточнил, шла ли речь о политических отношениях с премьером Виктором Орбаном или о нефтепроводе "Дружба", который несколько раз повредили украинские дроны и который после этого перестал работать, в частности для поставки нефти в Венгрию и Словакию.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский использовал День Независимости Украины, чтобы "угрожать Будапешту".

Он подчеркнул, что Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидает того же от других. По его словам, последние атаки Украины на нефтепровод "Дружба" нарушают энергетическую безопасность Венгрии и могут трактоваться как атака на ее суверенитет.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто на требование прекратить атаковать нефтепровод "Дружба". Он подчеркнул, что Будапешт должен "стать независимым".

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", – написал Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан периодически пытается то усыпить бдительность Европы заявлениями о военной слабости России перед НАТО, то запугать европейцев утверждениями, что "русские побеждают", а Украина и Европа уже проиграли войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!